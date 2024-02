El Parlament ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PP y Vox, la comparecencia de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, solicitada por MÉS per Mallorca para aclarar si el catalán será o no requisito para acceder a la función pública. En concreto, la solicitud ha contado con siete votos en contra (PP y Vox) y seis a favor (PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos).

Al respecto, desde MÉS ha matizado que habían solicitado la comparecencia de Estarellas «ante la voluntad de lesionar los derechos lingüísticos en la administración pública de los socios de extrema derecha de Marga Prohens, que ya quedó recogida en el pacto de investidura firmado entre PP y Vox y que ha recibido el apoyo de los 'populares' en diferentes iniciativas parlamentarias presentadas por la extrema derecha». «Que Vox quiera atacar por tierra, mar y aire la lengua propia no nos preocupa, pero sí que obtenga el apoyo del partido que ostenta la responsabilidad del Gobierno del país», ha afirmado la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. Así, ha recordado que el acuerdo de investidura firmado ya recogía que el catalán no penalizaría en el acceso a la función pública y que los 'populares' ya han dado apoyo a distintas iniciativas parlamentarias presentadas por Vox «para lesionar los derechos lingüísticos». Al margen de esta cuestión, la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales también ha rechazado este miércoles la solicitud de comparecencia del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, para dar explicaciones sobre el nombramiento del ya exgerente Ibetec, Juan Antonio Serra, procesado por una presunta agresión sexual en Palma. Reconocimiento de la memoria del colectivo masónico de baleares La Comisión ha aprobado parcialmente una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la recuperación y reconocimiento del legado y de la memoria del colectivo masónico de Baleares. Con ella, se acuerda establecer el 19 de julio, aniversario del asalto producido a la Logia Pitágoras, como el día dedicado al recuerdo de los masones en las Islas, con la celebración de actos institucionales de homenaje y memoria. A través de esta iniciativa se insta también al Govern a rendir homenaje a la memoria de los masones represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en Baleares, reconociendo su legado, su sufrimiento y su sacrificio en defensa de los valores democráticos. Del mismo modo, se pide al Govern que colabore con organizaciones y asociaciones que trabajen en la recuperación y preservación de la memoria democrática, que proporcione apoyo en la identificación y reconocimiento de las víctimas y que fomente la cooperación con instituciones y organizaciones dedicadas a la memoria histórica a nivel nacional e internacional para preservar y divulgar la historia de los masones represaliados en Baleares. Para finalizar, el Parlament insta al Ejecutivo balear a establecer los mecanismos de reparación simbólica y moral para estas víctimas y sus familias, y a reconocer oficialmente la injusticia sufrida y promover la reconciliación en la sociedad. Con todo, dos puntos de esta PNL presentada por los socialistas han sido rechazados. En uno se invitaba al Govern a fomentar la investigación histórica y la difusión de la represión de los masones en las Islas, asegurando que estos hechos se incluyan en los programas educativos para concienciar a futuras generaciones sobre la importancia de la memoria democrática y la defensa de los derechos humanos. En esta línea, se proponía la creación y constitución de una comisión de expertos que introduzcan en los planes de estudio de la Conselleria de Educación y Universidades el conocimiento de la masonería en las Islas. Tampoco ha salido adelante el punto por el que se instaba al Govern a promover la creación de un monumento o lugar de conmemoración en Baleares en honor a los masones represaliados, como símbolo de reconocimiento y homenaje a su memoria.