Víctor Martí, al frente de la nueva gestora que resucitará a Unió Mallorquina

Víctor Martí, el alcalde de Binissalem, presidirá la nueva gestora que tiene como objetivo refundar Unió Mallorquina, partido inactivo desde 2011 tras ser condenados sus principales dirigentes por diversos casos de corrupción. Junto a él, formarán parte de la gestora siete vocales, entre ellos los miembros veteranos del partido Damià Nicolau y Josep Lliteres, que en su día fueron allegados a la expresidenta de UM, Maria Antònia Munar, y Cristina Cerdó, ex concejal en Cort y del ala 'nadalista'. Completan la junta Pere Ramon Bonet, Manolo Patiño, el concejal de Muro Rafel Gelabert y la que fuera secretaria personal de Munar, Xisca Jaume. Ellos serán los encargados de organizar un futuro congreso de Unió Mallorquina para revitalizar el partido.

Este martes, la nueva gestora se ha presentado en sociedad en el Casal de Cultura de Can Gelabert de Binissalem, después de que el que fue su último secretario general, Joan Monjo, convocara al Consell Nacional con el fin de dejar sin efecto los acuerdos adoptados en febrero de 2011. En la práctica, significaron la desaparición de UM del panorama político balear tras tres décadas en las que ejerció un notable poder como partido bisagra necesario para la derecha y para la izquierda para gobernar las principales instituciones de Baleares. Pero el partido nunca se disolvió legalmente y tiene fondos.

Los refundadores de UM señalan que los estatutos del partido se renovarán para adaptarlos a la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que entró en vigor en 2015, cuando los líderes de UM ya estaban envueltos en una vorágine judicial o cumplían condena, mientras de las cenizas del partido surgía una nueva formación, el PI. Además, la nueva gestora asumirá las funciones y competencias de los órganos directivos del partido hasta la celebración del nuevo congreso.

Han acudido a la convocatoria políticos históricos de la formación como Antoni Pascual, Miquel Àngel Llabrés o Nicolau Tous, pero también algunas personas más jóvenes que han sido invitadas.

Pasado y futuro

El impulsor de este «renacer» de UM, Damià Nicolau, reitera que «nuestra vocación es la de crear una estructura política con gente joven y caras nuevas que puedan aportar ilusión y futuro al proyecto. Maria Antònia Munar no está detrás de esta iniciativa, pero estoy seguro que tanto ella como el fundador, Jeroni Albertí, se alegrarían de ello». Monjo también se desvincula del proyecto: «He convocado el Consell Nacional porque fui el último secretario y me pidieron el favor, pero nada más», asegura el alcalde de Santa Margalida.

Damià Nicolau, que ocupó varios cargos de dirección en el partido regionalista, en el Consell y en el Govern entre 1999 y 2009, cuando fue condenado al igual que Munar y otros dirigentes de UM, asegura que «venimos a sumar, no vamos contra nadie; sabemos que muchos antiguos votantes de UM no han votado al Pi por su tendencia al centro izquierda, mientras que hay un vacío de opciones que representen al centro derecha, y este espacio político es más necesario que nunca tras la irrupción de la extrema derecha y la extrema izquierda, los mallorquines no somos extremistas, somos muy centrados en general».

Medio centenar de personas han asistido a la cita en Binissalem, entre ellos, muchos políticos históricos de Mallorca que ocuparon cargos de relevancia en los años '90 y 2000, como Miquel Àngel Llabrés, Nicolau Tous o Antoni Pascual, entre otros.