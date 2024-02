El presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Francisco Pascual, ha participado este viernes en la IV Jornada sobre la materia organizada por Atención Primaria de Mallorca donde analizaron el camino hacia la nueva ley de control del tabaco, los programas de prevención, las nuevas formas de fumar o la actualización del tratamiento farmacológico para el tabaquismo.

El anterior Gobierno dejó el plan antitabaquismo en un cajón, ¿cree que lo veremos en 2024?

El plan era 2021/2025, así que llevamos tres años de retraso. Se ha recuperado pero se tiene que revisar y actualizar. Además van apareciendo nuevos instrumentos para fumar aunque no sean tabaco y tienen que legislarse sin atentar contra el derecho de las personas. Creo que se aprobará en 2024 pero no ahora. Me daría con un canto en los dientes si fuera en vacaciones. Estamos todos en la misma línea de intentar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es la reducción al 5 % de fumadores. En España estamos en casi el 20 % y el objetivo para 2025 es llegar al 18,5 %. Si no nos ponemos en marcha no llegamos.

Además de en las terrazas de la restauración, ¿dónde se prohibirá fumar?

En los entornos sanitarios y los escolares. No se puede o debe fumar en colegios, institutos o universidades pero tampoco en sus alrededores. También en los estadios de fútbol. Es una paradoja que haya gente practicando deporte y se fume. Se estudiará también si se puede prohibir fumar dentro de los vehículos por ser un entorno privado. Pero es que también ejerce de distracción y los tóxicos del humo se quedan pegados a la tapicería, cuando todos entendemos que hay que quitar peluches en una habitación si afectan los ácaros. Además es un espacio privado, pero por ejemplo nos obligan a llevar el cinturón... Esto requiere un estudio legislativo.

En Baleares ya está prohibido fumar en la puerta de los hospitales aunque no se cumple…

Algunas medidas son autonómicas porque tienen las competencias sanitarias transferidas, por eso es necesaria una legislación estatal. En el momento en el que se apruebe el plan podrán tomarse medidas consensuadas hasta que salga la ley.

Hay comunidades que pensarán que prohibir el tabaco es restar libertades.

La libertad más grande que tenemos es el respeto a los demás y a la salud de las personas, quien no piense así es un mal político.

¿Pueden los políticos llegar a ser enemigos de la salud pública?

Sí, si hacen primar los intereses económicos, por eso es necesario sentar a todas las autonomías en una mesa y explicarles que las medidas que contempla el plan no son sólo para España sino para Europa. Francia ha prohibido los vapers y el precio de la cajetilla del tabaco es de 12 euros. Dejar de fumar disminuye el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, quien vaya en contra de esto que dimita.

España tiene le precio de la cajetilla más bajo de Europa, ¿debe incrementarlo de nuevo?

Estamos a 5 euros, en Francia son 12. Como mínimo hay que poner el mismo precio. Si lo subes un 5 % el tabaquismo se reduce un 10 %. Cada año se recaudan 9.000 millones de euros por el tabaco pero las enfermedades que provoca cuestan 27.000 millones, tres veces más.

El cigarrillo electrónico es malo porque lleva nicotina, pero ¿por qué es malo vapear?

Algunos vapers también llevan nicotina, además de aromatizantes y el mismo vapor provoca enfermedades respiratorias, sobre todo en jóvenes que tienen un sistema todavía inmaduro. Los líquidos contienen hasta 70 sustancias distintas, algunas son tóxicas y otras cancerígenas. Además se hacen con formas para atraer a los niños, como antes con los cigarrillos de chocolate. El 60 % de quienes vapean también fuman.

En otros países proliferan las tiendas de vapeo pese a las nuevas alertas.

El tabaco se vende en estancos pero podemos comprar vapeadores hasta en una tienda de chuches. Nos venden que el vaper reduce los daños del tabaco pero si yo le doy metadona a una persona para reducir daños sé en qué cantidad porque va en función de la persona, la patología, o la medicación... Es algo que se prescribe pero con el vaper nadie se responsabiliza. Es un mantra que viene bien para seguir vendiendo.

¿Se está fumando menos?

Se fuma menos. Se han tomado buenas medidas pero nos hemos saltado muchas. En España mueren unas 60.000 al año por el tabaco, 55.000 a causa directa y 5.000 por fumadores pasivos.