La decisión del IMAS de habilitar la octava planta de la residencia La Bonanova para los menores extranjeros no acompañados (MENAS) ha provocado «preocupación» por parte de la oposición por las «dudas razonables que genera la gestión PP y Vox» sobre este tema.



El PSIB han pedido formalmente la celebración de un Consejo Rector Extraordinario del IMAS para que el presidente, Guillermo Sánchez, pueda explicar los motivos que lo han llevado a habilitar una planta, todavía pendiente de reforma con Fondos Europeos, de la residencia de gente mayor para alojar menores y adolescentes no acompañados que lleguen a Mallorca.



La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha defendido que «es evidente que hay que atender a los jóvenes que lleguen a Mallorca y que no tienen ningún vínculo familiar», pero reconoce que «alojarlos en una instalación donde convivirán con personas mayores con diferentes grados de necesidad no es la solución idónea, ni por los niños y jóvenes, ni por las personas dependientes grandes que viven en el centro residencial».