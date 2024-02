Prohens apoya a la alcaldesa de Felanitx tras los «comentarios machistas del PSOE»

Tot el suport a la batlessa de Felanitx @SolerCatalina, que novament ha de sofrir els comentaris masclistes del @psibpsoe. No podem acceptar aquests atacs, ja recurrents, cap a les dones del @ppbalears. No tot val.



Hi haurà condemna? I dimissió? https://t.co/KuCKE1v2WD