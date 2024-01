El PP ha enmarcado en decisiones internas de Vox la expulsión, conocida este lunes, de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras, de su grupo parlamentario. Fuentes 'populares' han expresado de este modo respeto por la resolución de los socios investiduras y han evitado pronunciarse en relación a la renovación de la presidencia de la Cámara autonómica, que tendrá que celebrarse próximamente.

Cabe recordar que Gabriel Le Senne fue elegido presidente del Parlament en virtud de un acuerdo suscrito entre PP y Vox para facilitar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. Este lunes, Vox ha registrado en la Cámara autonómica la petición de expulsión del grupo de la diputada y presidenta del partido, Patricia de las Heras, y del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne.

Con la salida de Le Senne y De las Heras, Vox quedará con cinco diputados tras el paso como no adscrito de Francisco Cardona en octubre tras la polémica del techo de gasto. Fuera del grupo parlamentario y como diputado no adscrito, Le Senne no puede seguir presidiendo la Cámara autonómica por lo que el pleno tendrá que votar una nueva presidencia.

Esta renovación podría tener lugar el próximo 6 de febrero, cuando está prevista la primera sesión plenaria del nuevo periodo de sesiones. Cabe recordar que, según el reglamento de la Cámara, en la elección del presidente o presidenta, es elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación. Si no, en una segunda votación obtiene la presidencia quien acumula más votos.