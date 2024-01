Frente común de 280 sanitarios para defender el catalán en sus consultas

«Si el paciente es castellanohablante, nos dirigimos en su idioma, y si es catalanohablante, en este otro. El paciente debe poder vivir su enfermedad en su lengua materna porque es un derecho básico», defiende el médico anestesiólogo de Son Llàtzer Marc Bonet, que es uno de los 280 sanitarios de Baleares que se han unido en una plataforma para reclamar que la Conselleria de Salut garantice el conocimiento del catalán en las consultas. «Muchos de nuestros pacientes hablan en catalán, y es muy importante que se puedan dirigir en esta lengua a los sanitarios si así lo desean; hay mucha bibliografía que ampara la necesidad de una buena relación lingüística, pero la Administración no lo tiene tan claro», dice Bonet.

«El catalán está arrinconado en la sanidad, y ese argumento de que si no lo saben hablar los profesionales que vienen a trabajar a las Islas es mentira, porque todo el papeleo que usamos a diario está en castellano, por ejemplo», comenta el médico. Bonet también evita hablar de tener que recuperar el requisito del conocimiento del catalán que el PP eliminó nada más llegar al Govern. «No se trata de ponerlo o quitarlo, existe el mismo derecho a vivir la enfermedad en una lengua u otra, y ambas son oficiales», reitera. Este es, de hecho, uno de los argumentos jurídicos que sostiene el recurso del PSOE y Sumar impulsado por la Obra Cultural Balear (OCB) y que recientemente ha aceptado a trámite el Tribunal Constitucional.

La eliminación del requisito fue la chispa que activó «de manera espontánea» esta plataforma. «Nos hemos visto obligados a dar públicamente nuestra opinión como sanitarios», apunta Bonet. La plataforma Sanitaris per la Llengua, como se llama oficialmente, se presentará públicamente el lunes en Can Alcover, a las 19 horas, y está integrada por médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos, entre otros especialistas. Mayoritariamente, son de la sanidad pública, pero algunos también trabajan en la privada. «Nos mueve la relación con los pacientes, no la ideología», asegura el anestesista

Pin identificativo

La plataforma tiene la intención de desarrollar acciones para concienciar sobre la necesidad de garantizar el conocimiento del catalán para atender a los pacientes que lo requieran. Una de las ideas que ya se ha planteado entre los miembros es la posibilidad de que lleven un pin que les identifique y, de esta manera, el paciente sepa que puede dirigirse directamente en catalán. «Es muy común que, por inercia, se dirijan a nosotros en castellano, aunque su lengua común sea el catalán», dice sobre los pacientes que atiende cada día.