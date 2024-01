El PSOE acusa a Prohens de anunciar inversiones que ya presentó el Govern socialista

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, reprochó este miércoles a Marga Prohens que utilizara el escaparate de Fitur para apropiarse y presentar como nuevos proyectos e inversiones que ya trabajó y presentó el Govern socialista. El ex conseller balear de Turisme, acompañado por Catalina Cladera, ex presidenta del Consell, señaló que «el hecho de que la presidenta exponga los proyectos que ya anunció en la WTM de Londres, que son los mismos que habíamos presentado nosotros el año pasado, es positivo, pero no es suficiente».

En ese sentido, Negueruela entiende que esta línea de actuación demuestra la «inercia» con la que opera el Govern Prohens, tanto en el plano de las ayudas para innovación como en el programa de formación dual, iniciado ya el año pasado con Riu. «Todos los proyectos que presenta como nuevos no lo son, lo cual, por otro lado, pone de manifiesto que eran buenas ideas, pero también que Balears se estanca: las Islas necesitan nuevas propuestas y vemos que la inercia del Govern anterior se ha trasladado hasta Fitur». Asimismo, celebró que a día de hoy se sigan manteniendo medidas como la moratoria de plazas turísticas o las camas elevables y reivindicó el trabajo realizado desde Delegación de Gobierno para que las ayudas europeas se hayan prorrogado hasta 2026.