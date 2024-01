La consejera de Salud de Baleares, Manuela García, ha calificado como «medidas adecuadas» la decisión del Gobierno de equiparar el tabaco calentado con el tradicional, aunque considera que la mejor solución «no es solo prohibir».

«Lo que todos tenemos claro es que el tabaco es perjudicial para la salud. Es la principal causa de patología respiratoria de cáncer de pulmón y de otras muchas patologías. Todo lo que sea actuar contra la prevención de las enfermedades respiratorias, es decir, la disminución del uso del tabaco, creo que son medidas adecuadas», ha explicado García durante su participación en un desayuno Socio-Sanitario de Europa Press.

Pese a ello, la consejera ha señalado que el objetivo del Govern es incentivar de «otra manera» para que disminuya el consumo de tabaco y ha puesto como ejemplo el «plus» que han dado en Baleares a las terrazas libres de humo.

«Lo que habíamos hecho nosotros es dar un plus a todas las terrazas que se hicieran libres de humo. De esta manera, se potencia que en las terrazas no se fume», ha afirmado García. Pese a saludar las medidas del Gobierno, García ha puesto en duda que la mejor solución sea «solo prohibir». «Lo que me choca un poco es la obligatoriedad en vez de la responsabilidad y la potenciación y educación» ha insistido García.