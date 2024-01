La plataforma Mallorca per Palestina preparó este jueves una performance, que incluía una protesta, desde las 17.00 horas hasta las 20.00 horas en la plaza Mayor, para denunciar el genocidio en Gaza (Palestina) a manos del Ejército de Israel. El lema que utilizan las entidades en las protesta a favor de Palestina es No es una guerra, es un genocidio.

No es la primera vez que se movilizan. En esta ocasión, utilizaron decenas de velas para formar el 29.124, número de las víctimas palestinas tras los ataques de Israel, según calcula la entidad. Con esta acción, Mallorca per Palestina pretendió llamar la atención de las personas que paseaban por la plaza. «El volumen de bombas lanzadas por el ejército israelí sobre la franja de Gaza no tiene precedentes desde la guerra de Vietnam», advirtieron los portavoces, Maribel Alcázar y Khaled Abunaim. Junto a esos números, colocaron unos sacos blancos rellenos y manchadas de sangre.

Con esta performance, la entidad quiere denunciar la «violación sistémica» de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Gaza, así como la ocupación de Israel en Palestina. Por ello, de esta forma demostraron su empatía con la brutal agresión y su solidaridad con las víctimas, «la mayoría de ellos niños, personas mayores, enfermos y heridos, periodistas y sanitarios».