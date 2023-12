Cerca de 30 entidades aseguran que la elección de lengua creará división social

La Xarxa Educativa per la Llengua, que aglutina cerca de 30 entidades, la mayoría de la comunidad educativa de Baleares, considera que el plan piloto del Govern pactado con Vox sobre la elección de lengua «amenaza con acabar con la paz» en el sector porque «abre la puerta a la conflictividad en los centros». Advierten de que esto se puede dar en caso de discrepancia entre las familias y los claustros de profesores a la hora de sumarse o no al proyecto, que es voluntario. Hasta que Vox no se ha convertido en socio del PP para gobernar, las familias no habían demandado un cambio del modelo lingüístico. Un hecho que ahora podría cambiar.

«Todos los datos indican que solo si el alumno ha sido escolarizado con el modelo vigente, al acabar su formación obligatoria puede alcanzar un dominio pleno de las dos lenguas oficiales», recordaron ayer las entidades en un comunicado, señalando que «aumentar la presencia del castellano y reducir el catalán impide conseguir este objetivo esencial y perjudica al alumnado porque se limita su inserción laboral en condiciones de igualdad». La Xarxa Educativa per la Llengua considera que destinar 20 millones a este plan durante el primer trimestre, y hasta 60 al finalizar el curso, «satisface los caprichos ideológicos de la extrema derecha, en vez de usarlos para necesidades acuciantes que históricamente han sido desatendidas», como la mejora y el mantenimiento de infraestructuras, la eliminación de barracones, la climatización de los centros y la reducción de las ratios en las aulas, así como aumentar becas y otras ayudas. Además, cree que el plan se ha hecho «de espaldas a la comunidad educativa» por grupos que se caracterizan por su «animadversión a nuestra lengua y cultura». También señala que el modelo balear es de «conjunción» y no de «inmersión lingüística», como «se dice erróneamente». Entre las entidades de la Xarxa figuran las federaciones de familias de alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa, las asociaciones de directores de Infantil, Primaria y Secundaria de cada isla, los inspectores educativos de Balears y la Associació Professional de Docents d’Eivissa, así como los sindicatos en la enseñanza STEI, CCOO, UGT, SIAU, UOB, Alternativa y ANPE. También están adheridas todas las juntas de personal docente no universitario de cada isla y las cooperativas escolares, además de siete entidades más, como la OCB. El apunte La OCB exige al Govern debatir el plan lingüístico La Obra Cultural Balear (OCB) advirtió este jueves de que dará un «ultimátum» después de fiestas para que se convoque el Consell Social de la Llengua Catalana, pero avisó de que si no lo hace la presidenta Marga Prohens, lo harán sin ella. La normativa del organismo permite esta posibilidad. La OCB quiere tratar y debatir el plan de elección de lengua.