Vox sube el precio para votar 'sí' a los Presupuestos del Govern y no una abstención ante la posibilidad de que abstenerse provoque una caída de las cuentas si el diputado de Formentera vota con la oposición. Prohens ha reconocido este jueves que el voto de Llorenç Córdoba no está garantizado. La portavoz del partido de extrema derecha, Idoia Ribas, ha afirmado que el voto afirmativo sólo se dará en caso que se incorporen enmiendas al texto, además de la inicial de los 20 millones para la elección de lengua en las aulas. «Votaremos 'sí' si se renegocia una parte de los presupuestos», ha añadido.

Entre las nuevas exigencias que citó para dar su apoyo se encuentra la supresión de las ayudas a sindicatos y a entidades empresariales, una rebaja del impuesto IRPF, deducciones del 30 % en el alquiler de vivienda hasta 360.000 euros, deducciones del 40 % en gastos para el cuidado de personas dependientes, deducciones en las plazas de difícil cobertura y un aumento del mínimo exento del impuesto de patrimonio de 750.000 a 3 millones de euros.

La advertencia de Vox llega después de haber propiciado que cayeran del presupuesto las cuentas completas de las consellerias de Economia, Empresa y Educación, además de IB Dona, IB Jove, Institut d'Estudis Baleàrics, IB3 y la Fundació Acció Exterior. Los presupuestos son ahora mismo un caos económico y jurídico y los letrados evalúan como presentar el dictamen del que han desaparecido secciones completas.

«Han llegado al presupuesto sin negociar y se lo han jugado todos a los penaltis», avisó la portavoz de Vox, Idoia Ribas, al término de la Comissió d'Hisenda. La diputado pidió al PP que, si quiere que Vox sea su socio, le trate como tal, que es lo que no ha hecho hasta ahora. «Vox pueda abstenerse, pero en ningún caso puede votar a favor de políticas no acordadas previamente», ha dicho en referencia al cambio de mayorías parlamentarias.

«Eso será así mientras Vox esté en la oposición y el PP gobierno, en solitario», ha añadido. Ha precisado que eso no es una llamada a entrar en el Govern, sino una apelación a que el PP se dé cuenta de que necesita a sus socios, más ahora que hace una semana. «Si no participamos en el diseño de la acción de Gobierno, Vox no puede votar 'sí' porque sería una traición a sus 62.000 votantes», ha afirmado. «Si el PP necesita un socio, nos tendrá que tratar como un socio real», ha añadido.

La portavoz de Vox ha asegurado que Vox se mantiene, de momento, en la abstención y no contempla apoyar las cuentas si no hay un cambio de actitud de Marga Prohens. «De momento nos mantenemos en la abstención. No creemos que sea necesario votar en contra, pero si el PP plantea políticas contrarias al ideario de Vox, votaremos que no», ha precisado.