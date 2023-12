La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha entregado este lunes los Premios Agenda 2030 que reconocen las mejores iniciativas de la comunidad universitaria que contribuyen a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, se han premiado tesis doctorales, trabajos de fin de máster (TFM) y de fin de grado (TFG) y las mejores iniciativas del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) y del Personal Docente Investigador (PDI) de la UIB, según ha informado la universidad en una nota de prensa. En la categoría de tesis doctoral, la convocatoria de este año ha premiado a Mateo del Río Clar por el trabajo 'Preparación y estudio de materiales avanzados derivados de redes metalo-orgánicas para la extracción de contaminantes ambientales'.

El segundo premio ha sido para Maria Antònia Forteza, quien ha presentado 'Extracellular vesicles for cell-free regenerative medicine and its application for treatment of osteoarthritis' y, el tercero, para 'Marcadores de inflamación y estrés oxidativo en la prevención y reversión de la obesidad y sus comorbilidades asociadas' de Margalida Monserrat. En cuanto a los trabajos de fin de máster, Maria Ignàsia Arbona ha sido galardonada con el primer premio por su trabajo 'Consciència dels ODS i compromís social de l'alumnat de segon cicle d'educació secundària i batxillerat: Proposta didàctica'.

Igualmente, Raquel Sebastián y Antonio José Serrano han sido reconocidos con el segundo y tercer premio, respectivamente, por sus trabajos 'Migrantes indocumentados llegados por vía marítima y profesionales sanitarios: experiencias durante la atención sanitaria en Mallorca' y 'Recursos didàctics, ciència i coeducació: aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació'. Por otra parte, se ha galardonado a Mariana Ramis con el primer premio en la categoría de trabajos de fin de grado por su estudio 'Ens aixequem? Anàlisi de la representació de la dona en la Prehistòria en els museus d'arqueologia balear'.

El segundo premio ha sido para Mohammed Dadda y su trabajo 'El vínculo entre AlMasjid (Mezquita) y el resto de la comunidad'. El tercer premio ha sido para el TFG 'Beneficios de formación dual en trastorno mental' de Ana María Donaire. En estas tres categorías se ha reconocido a los premiados con una dotación de 1.500, 750 y 250 euros para el primer, segundo y tercer premio, respectivamente. En cuanto a los premios dirigidos al colectivo Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la UIB, el primer reconocimiento ha sido para Bàrbara Obrador que ha presentado la iniciativa 'Què s'investiga a la UIB? Rutes, conferències i converses divulgatives dels coneixements que es generen a la UIB'. Marta Macías ha sido galardonada con el segundo premio por su iniciativa 'Difondre i sensibilitzar els ODS que estan relacionats amb la biblioteca universitària'.

Asimismo, el tercer premio ha sido para la iniciativa 'Estim-UIB: Aromes de canvi. Valorització de les plantes mitjançant mètodes analítics creant sinergies per a la transformació social' de Esteve Gomila. Por último, los premios dedicados al colectivo del Personal Docente Investigador (PDI) de la universidad han premiado a Patricia García por la iniciativa 'Prevención del suicidio en el ámbito universitario: alumnado facilitador'. El segundo y tercer premio han sido para María Reyero y la iniciativa 'Transformam el món de les aules: material didàctic per a la transversalització de l'Agenda 2030 a facultats d'Educació' y para Sebastià Verger por 'Visibilització i sensibilització de l'atenció primerenca als graus de la Universitat de les Illes Balears: el dret dels infants amb discapacitat i les seves famílies'.

Las dotaciones para las categorías de Ptgas y PDI han premiado con 4.000, 2.500 y 1.500 euros las iniciativas del primer, segundo y tercer premio, respectivamente. El rector de la UIB, Jaume Carot; la directora general de Cooperación e Inmigración, Catalina Albertí; el vicerector de Planificación Estratégica, Internacionalización y Cooperación, Marc Nadal, y la directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Ruth Escribano, han entregado los premios en el salón de actos del edificio Son Lledó.