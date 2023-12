Presupuestos: los grupos presentan 1.000 enmiendas parciales al debate

El último quebradero de cabeza para el Govern viene del único diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, que ha presentado 8 enmiendas y que ha dicho esta semana que no votará siempre con el PP. Antoni Costa dijo que no entiende su posición y que en las últimas reuniones mantenidas con él no se le había trasladado «ningún tipo de discrepancia».