El Partido Popular sumó este martes sus votos a la proposición no de ley de Vox en la que reclama al Govern (monocolor del PP) que lleve a cabo el «desarrollo normativo correspondiente» para que «el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública». Esta proposición no de ley –a diferencia de las proposiciones de ley, éstas son peticiones al Ejecutivo y sin texto articulado– también se refiere al derecho a que los padres puedan elegir libremente lengua en la escuela, a garantizar «el derecho a la ciudadanía» a que la Administración responda en «las dos lenguas oficiales» y a que se cree la oficina de garantías y lingüísticas.

Todas estas propuestas, y así lo recordó la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, están recogidas en el acuerdo de gobernabilidad que sirvió para investir a Marga Prohens como presidenta. Ribas aprovechó esta propuesta –y también una pregunta a la presidenta balear– para recordar que no sólo el PP es responsable de las políticas que se hacen en Balears y que el concurso de su partido es fundamental. «No es el PP quien debe decidir la política del Govern en materia lingüística», sino «cumplir con Vox, formación imprescindible» para la gobernabilidad de las Islas, dijo Ribas. Dijo eso porque la ‘popular’ marga Durán afirmó que corresponde a la Conselleria d’Educació fijar los tiempos de la libre elección de lengua. PSIB y Més fueron muy críticos y votaron en contra. Lluís Apesteguia dedicó a este asunto, la lengua en la Administración, su pregunta a la presidenta, que defendió «el bilingüismo» y acusó a Més de hacer «política con la lengua». Lo novedoso fue que el único diputado por Formentera, Llorenç Cordoba, que preside el Consell de esa isla, se abstuvo. No votó como el PP. El día anterior, en un críptico comunicado que este martes no aclaró, dijo que era independiente y que no votaría siempre con el PP aunque es su partido aliado. El pleno, con el voto del PP y la oposición de Vox, votó una iniciativa de Més de apoyo al profesorado y que rechaza, en su exposición de motivos, que haya adoctrinamiento. PP y Vox sacaron adelante una iniciativa de rechazo a la ley de amnistía.