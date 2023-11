Empieza a resonar el espíritu navideño, aunque en Baleares...no tanto. De acuerdo a los datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado con la lotería consignada, ya que hasta el mismo 22 de diciembre no se sabrán las ventas reales, las Islas están a la cola en el gasto de Lotería de Navidad. El colectivo de administradores de lotería de Baleares anima a remontar la tendencia y subraya que, pese a ello, las ventas han aumentado con respecto al año anterior.

Frente a los 113,5 euros de media que gastan los habitantes de Castilla y León y los 71,67 de media nacional, este año se calcula que los baleares se dejarán solo 41 euros por persona. Belén Aguiló, propietaria de la Administración de Loterías nº6 de Palma (al lado del Corte Inglés de Avenidas) no se resigna y, junto con voces de todo el colectivo de loteros, anima a remontar la tendencia en el sorteo de este año, que viene cargado de novedades. «En nombre del colectivo de administradores, hago un llamamiento a toda la población de Baleares, para que intentemos no quedarnos siempre el último de la cola, que juguemos con más ilusión que nunca».

La campaña, pese a no llegar a las cifras de otras comunidades, está yendo mejor que otros años. En concreto, por ahora las ventas de la Lotería de Navidad son entre un 3 % y un 4 % superiores a las registradas el año pasado, en línea con la tendencia a nivel nacional. Y es que, un año más, millones de personas esperan con ilusión la posibilidad de ganar uno de los premios, que este año suman un total de 2.590 millones de euros. Algunos de ellos no exentos de la mordida de Hacienda.

¿Qué números compran los mallorquines?

Se compra un poco más, pero los mallorquines este año no tienen predilección por fechas concretas. Así como en 2020 arrasaban los décimos de números con la fecha del día en que se decretó el confinamiento, y el año pasado, el día en el que falleció la reina de Inglaterra, Isabel II, «este año está estable, no se están buscando fechas raras, parece que aún no ha ocurrido ningún evento tan relevante como en campañas anteriores», explica Aguiló.

Lo que sí se mantienen son las supersticiones más típicas: «Se tira por los números impares, sobre todo por el 3, el 5 y el 9. También el 13 es muy famoso, aunque a Mallorca no nos suelen llegar décimos acabados en este número, son más propios de Madrid u otros lugares de la Península», apunta la misma. Sea como sea, queda menos de un mes para el esperado sorteo, y quién sabe si, pese a las ventas, la fortuna hará este año un guiño a la isla.