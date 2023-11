Los restaurantes de Mallorca se están sumando en masa a cobrar una parte por adelantado. En concreto, cuando el cliente realiza la reserva le piden la tarjeta de crédito y, en el caso de que no acuda y no haya cancelado, se les carga una parte; suele ser un 10 % del gasto previsto por comensal. Así lo ha asegurado el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Alfonso Robledo. El motivo es que algunos de sus clientes, aproximadamente un 15 %, les 'dan plantón' y no cancelan sus reservas. Esto les genera importantes perdidas económicas, ya que esas mesas podrían ser ocupadas por otras personas y no lo son; por tanto, es dinero que se deja de ingresar. Además, muchos de los productos frescos se tienen que tirar. Por su parte, el personal se contrata en base a las reservas y si hay menos comensales hay menos trabajo.

Robledo señala que prácticamente todos los restaurantes de lujo de la Isla ya piden la tarjeta de crédito para confirmar la reserva. Si se toma como referencia el total de los establecimientos de restauración, el porcentaje es del 20 %. En este punto, destaca que en los últimos meses se ha producido un incremento importante, del 10 %- 15 %. El presidente de Mallorca CAEB Restauración avanza que el aumento más significativo se producirá a principios de 2024, ya que muchos restauradores se están planteando implantar este sistema. El problema que se encuentran algunos, especialmente los más pequeños, es que no tienen medios para ello. Sin embargo, insiste en que están buscando las vías para hacerlo, ya que las pérdidas económicas que les genera lastran su rentabilidad. «No hay afán recaudatorio» Robledo asegura que los empresarios no tienen «ningún afán recaudatorio». En este sentido, argumenta que los restaurantes que ya piden la tarjeta no tienen cancelaciones. «Lo que queremos es que nuestros clientes vengan a comer a nuestros restaurantes, pero ante el elevado número de plantes no nos queda más remedio que penalizar a aquellos que no acuden sin previo aviso». Otro problema que tiene los empresarios del sector de la restauración es que algunos clientes reservan en varios establecimientos al mismo tiempo, por lo que algunos de ellos terminan recibiendo un 'plantón', con las pérdidas económicas que eso genera. El presidente de Mallorca CAEB Restauración recuerda que el descubrimiento de estas prácticas ha sido posible gracias a una aplicación que les avisa cuando un cliente guarda una mesa y ya tiene otra pedida. «Cada vez hay más restauradores que tienen esta aplicación, que les está permitiendo detectar que reservan en varios establecimientos para elegir en el último momento dónde les apetece ir, sin tener en cuenta el daño que eso nos genera a los empresarios», lamenta.