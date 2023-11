La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha asegurado este lunes que el conseller d’Educació, Antoni Vera, no aportó ningún papel a Vox y que no hay documentos ocultos , y ha pedido al PSIB que no insistiera en ese camino. Según la portavoz adjunta del PP será la Conselleria quien, como expresó es conseller el viernes, se ocupará de los reglamentos y órdenes que desarrollen el acuerdo sobre la libertad de lengua e insistió en que lo pactado no incumple ni la LLei de Normalització Lingüística, ni el llamado decreto de mínimos, ni tampoco la Llei d’Educació de 2022.

Esa ley señala en su artículo 135 que la lengua catalana será la empleada como mínimo en la mitad del horario escolar y que corresponde a la Conselleria elaborar los reglamentos que aplicarán los centros para garantizar el uso de las dos lenguas.



Idoia Ribas, portavoz de Vox, dio por bueno el acuerdo del viernes, afirmó que «partíamos de nada» y señaló ahora toca aprobar órdenes y reglamentos que desarrollen lo acordado. Afirmó que no tenía porqué dudar de que se aprobarían y asumió que la enseñanza será bilingüe aunque se elija. Dijo que lo pactado es compatible con la ley educativa y el decreto de mínimos. Esa no la opinión del PSIB y Més. Negueruela dijo que es incompatible. Habló de puerta a la segregación y recordó que la ley de Educación de 2022 la prohibe expresamente. Apesteguia se expresó igual advirtió que llevará a los tribunales lo que se apruebe e incumpla el decreto de mínimos.