Stefan Baumert es actualmente uno de los principales directivos del sector turístico europeo. Este hombre de 49 años es desde hace dos años consejero delegado de Tui Alemania. Para el gigante de los viajes de Hannover, es responsable no sólo del mercado alemán, sino también de Austria, Suiza y Polonia, la llamada Región Central. Baumert vino a Mallorca en los últimos días, entre otras cosas, para profundizar aún más en la cooperación con los grupos hoteleros asociados en la Isla.

Sus clientes vienen a Mallorca para pasar aquí sus vacaciones. Usted, en cambio, viene a trabajar. Eso sin duda habla de la importancia de la Isla para su empresa, ¿no es así?

— Para Tui, Mallorca es con diferencia el destino turístico más importante de Europa, casi ningún otro destino puede competir con la isla.

¿Qué hace que Mallorca sea siempre una de las favoritas del sector turístico?

— Confluyen muchos factores. Además de las excelentes conexiones aéreas y las cortas distancias, Mallorca destaca sobre todo por una infraestructura vacacional inusualmente diversa. Y con ello no me refiero sólo a la gran cantidad de hoteles, sino también a la amplia oferta de ocio. En Mallorca, los veraneantes no tienen por qué permanecer en sus hoteles durante toda la estancia, sino que también disponen de numerosas opciones de excursión y ocio fuera de ellos. Eso es algo muy especial.

¿Cómo valora la temporada en Mallorca que está llegando a su fin?

—Se han superado nuestras expectativas. Hasta ahora hemos visto un aumento del 11 % en las reservas de los clientes de la región central en comparación con el año pasado y estimamos que a finales de año alrededor de 850.000 personas habrán pasado sus vacaciones en Mallorca y las islas vecinas gracias a Tui.

¿Qué complejos turísticos de la Isla le han ido especialmente bien a Tui?

—El mayor aumento de reservas este año se ha producido en la Platja de Palma. Sin duda, esto es también el resultado de las mejoras en infraestructuras y calidad que se han realizado aquí a lo largo de los últimos años. Muchos hoteles han sido reformados o construidos de nuevo, la calidad de la oferta complementaria ha mejorado y aumentado. Las cosas han ido igualmente bien en el suroeste, especialmente en Peguera (Calvià) y Camp de Mar (Andratx).

Antes del inicio de la temporada, usted explicaba que este año ha aumentado la demanda de destinos clásicos, como Balears, Turquía y Grecia. En vista de la incierta situación política en Europa y Oriente Medio, ¿los clientes vuelven a optar por destinos seguros y conocidos?

—Efectivamente, este año hemos experimentado una especie de renacimiento de los destinos clásicos de vacaciones en Europa. Es difícil saber si esto se debe al temor a la hinchazón de las zonas en crisis. Más bien creo que muchos clientes, según sus preferencias individuales, quieren arriesgarse poco a la hora de elegir su destino de vacaciones; al fin y al cabo, irse de vacaciones cuesta dinero.

Los expertos en viajes predicen que los precios seguirán incrementándose sensiblemente el año que viene. No sólo por la persistente recesión, sino también por los previsibles costes adicionales que supondrá para las empresas la aplicación de impuestos medioambientales más estrictos, por ejemplo en la aviación.

—Ciertamente, la normativa climática que entrará en vigor el año que viene provocará mayores costes para las empresas, pero no en la medida temida. Además, Mallorca siempre destaca por su excelente relación calidad-precio.

Parece que el cambio climático está contribuyendo a alargar la temporada de vacaciones, incluso ahora que sigue siendo estupendo alojarse en las playas de la isla. ¿Se encamina Mallorca a convertirse en un destino de sol y playa todo el año?

—Tal desarrollo sería concebible, sobre todo porque la Isla reuniría todos los requisitos para ello debido a las razones ya conocidas, como la alta densidad hotelera y el número superior a la media de oportunidades de ocio durante todo el año.

Imagine que tuviera que reinventar Mallorca. ¿Qué cambiaría?

—(Risas) El problema es que no se puede reinventar Mallorca.

De acuerdo. Pero, ¿qué se podría quizás mejorar en la Isla como destino?

—Un problema para la industria turística local es sin duda la creciente escasez de trabajadores cualificados o de personal, especialmente en los hoteles. La razón es la escasez de viviendas entre los empleados. Los precios de los alquileres en Mallorca han subido tanto en los últimos años que muchos mallorquines, pero también temporeros, apenas pueden permitirse un alojamiento. El hecho de que algunos hoteleros de la Mallorca tengan ahora que proporcionar su propio alojamiento a sus empleados no puede ser la solución para este problema. Hay que encontrar cuanto antes fórmulas a largo plazo para tratar de mejorar la situación.