Varias organizaciones políticas, así como entidades sociales y solidarias han mostrado una vez más su apoyo al pueblo palestino en la tercera y más multitudinaria manifestación en Palma que se ha replicado en varias ciudades de España. Solicitan el alto el fuego, el fin de los bombardeos israelís contra los civiles de la franja de Gaza y el cese del bloqueo a la ayuda humanitaria en pro de una resolución pacífica del conflicto.

La cita era a las 18 horas en la Plaça d’Espanya y los convocantes fueron los integrantes de la asociación Medio Oriente de Mallorca que cuenta con el apoyo de Ciutadans per Palestina Mallorca. «Esto es una concentración en favor del pueblo palestino, no contra Hamas, denunciamos el conflicto económico y social, porque están matando a niños, no tiene nada que ver contra el pueblo judío, hay muchos judíos que están en contra de esto», ha señalado el presidente de la comunidad musulmana La Misericordia, Youssef Jouihri.

Imagen de la cabecera de la manifestación de este domingo en Palma. Foto: Emilio Queirolo

«El gobierno está adoptando una actitud equidistante en una agresión genocida. Parece mentira que Europa y España estén tomando esta postura, exigimos que se pongan de parte de los derechos humanos», ha señalado Pep Juárez, uno de los ciudadanos que han promovido la protesta. A su lado, ha explicado otro manifestante, Mustafa Boulharrak, «que España debe presionar más para que paren los ataques». Sobre los mallorquines, «han respondido», señala orgulloso mirando a la multitud.