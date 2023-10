El personal de handling protesta en el aeropuerto de Palma contra el concurso de AENA

Unos 200 trabajadores del servicio de asistencia en tierra del aeropuerto de Palma (handling) han secundado las protestas de este lunes en toda España contra el resultado del concurso de AENA para adjudicar el servicio en los aeropuertos y para exigir a las nuevas contratas del servicio en Palma que cumplan con el V convenio colectivo vigente desde el 18 de octubre de 2022.

Las nuevas concesionarias en el aeropuerto de Palma son Avia Partner y Swissport, que sustituyen a Iberia y Acciona, aunque la primera ha recurrido contra el concurso. Groundforce (Globalia) la mantiene. Las nuevas contratas tienen de plazo hasta el 26 de octubre para comunicar que aceptan la concesión y está previsto que comiencen a operar antes de la próxima temporada de verano.

El millar de trabajadores del servicio de handling de los aeropuertos de Baleares tendrán que ser subrogados por los nuevos agentes y entre las plantillas crece el malestar porque consideran que verán mermadas sus condiciones laborales después de contar con convenios consolidados con las empresas perdedoras. En el caso de Iberia ya se habían firmado 22 convenios entre empresa y trabajadores a lo largo de los últimos años y 5 en el de Acciona, según Susana Carballido, responsable del sector aéreo de CCOO Baleares.

Para Carballido «el concurso de AENA sólo ha primado la parte económica. Estamos a favor de la subrogación porque es la salvaguarda de los puestos de trabajo pero queremos que se cumpla las condiciones establecidas en el convenio, y, por ejemplo, Swisssport no las está cumpliendo en Barcelona.»

Para Berta Rubio, responsable del sector aéreo de UGT Baleares «el resultado del concurso de AENA precariza totalmente el handling en Baleares porque los operadores a los que se les ha concedido el servicio no son empresas españolas sino fondos de inversión que no garantizan las condiciones laborales de los trabajadores». Según Rubio «estamos preocupados porque AENA ha tenido que reunir a las nuevas concesionarias y advertirles de que les retirará la concesión si no cumplen con el convenio, algo que ya estaba en el pliego de condiciones para presentarse al concurso». Los sindicatos no descartan ir a la huelga y contemplan la posibilidad de llevar al asunto a los tribunales europeos.

Trabajadores de Iberia

Por su parte, los trabajadores de Iberia Airport Services rechazan la decisión «unilateral» de la empresa de hacer fijos a tiempo parcial a los trabajadores fijos discontinuos «por ser una medida regresiva para nuestras condiciones laborales». Piden que se mantenga tanto la figura de fijo discontinuo como la de fijo a jornada irregular.