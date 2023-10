La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha acusado este lunes al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, de «sembrar dudas» sobre la libre elección lengua y ha pedido al PP una hoja de ruta clara respecto «al cuándo y al cómo» se va a aplicar esta medida. «Espero que el PP no esté jugando con esta cuestión porque tenemos que aclarar qué va a pasar en los centros escolares para explicárselo a los ciudadanos, que es a quienes nos debemos», ha afirmado en declaraciones en IB3 Radio recogidas por Europa Press.

La portavoz de Vox ha insistido, además de en la calendarización, en el modo en que se pretende aplicar la medida después de que el conseller Vera haya expresado su deseo de que no se diferencie a los alumnos por la lengua. «¿Pretende hacerlo con pinganillos como Armengol en el Congreso? Eso sería una desfachatez, por eso hay que sentarse a hablar», ha añadido.

Ribas ha insistido en que la cuestión de la libre elección de lengua es uno de los puntos fundamentales del acuerdo con el PP y del que depende la estabilidad del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, ha recordado a los 'populares' que no gobiernan con mayoría absoluta y que necesitan a los ocho diputados de Vox para todo lo que quieran impulsar a lo largo de la legislatura.

La portavoz de Vox ha recalcado que la aprobación del techo de gasto y los futuros presupuestos «tienen que servirse para cumplir los acuerdos contenidos en el pacto».

Ribas ha admitido que Vox no está en el gobierno, pero ha resaltado que sí «es responsable de que lo que se firma se cumple». Para la diputada, no está sucediendo nada fuera de la normal y están habiendo contactos fluidos, aunque no reuniones formales. En todo caso, ha advertido que «esto es lo que va a pasar toda la legislatura».