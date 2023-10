Sandra López Vilches (1982, Sevilla) es jefa de estudios de la sede mallorquina del Instituto Cervantes, institución pública, dedicada a la enseñanza y promoción de la lengua y cultura española. Se graduó en Filosofía, pero acabó especializándose en la enseñanza del español como lengua extranjero, trabajo que le llevó a vivir en Moscú cinco años, durante los que enseñó el idioma a estudiantes rusos. Desde 2015 es jefa de estudios de la sede mallorquina del Instituto Cervantes, institución pública, dedicada a la enseñanza y promoción de la lengua y cultura española.

¿El español está de moda?

Sí, lleva mucho tiempo de moda. Es la tercera lengua más hablada del mundo. Mucha gente sueña con viajar a España o a Sudamérica de vacaciones y, quizá por ello, cuando les pica el gusanillo por aprender un nuevo idioma, el español es uno de los más elegidos.

¿Cuál es el perfil del alumno de español en Mallorca?

Tenemos tres tipos: un extranjero que lleva ya años instalado en la isla y que ahora se decide ya a aprender el idioma local; el que viene de vacaciones idiomáticas, es decir, que viene unas dos semanas a Mallorca para aprender y combina turismo con formación.

¿Cuáles son las principales motivaciones de los alumnos para aprender español?

La mayoría nos cuenta que lo estudian por afición, para viajar...muy pocos buscan en ello una mejora profesional.

¿Con qué idea vienen los estudiantes sobre la cultura española?

En general, los estudiantes vienen diciendo que les encanta la cultura española, pero tienen un conocimiento superficial: la paella, la siesta, la fiesta...poco más. muy raro es que conozcan a Rosalía o sepan de referentes como Gabriel García Márquez o Federico García Lorca.

Sandra López, en una de las aulas del centro, apodadas cada una con islas o playas de Baleares.

¿Qué es lo que más les cuesta aprender de la lengua?

Los niveles más básicos no presentan demasiadas dificultades, a excepción de los estudiantes chinos o rusos, a los que les suele costar mucho aprender los artículos, porque en su lengua nativa no existen. Es un misterio para ellos cuando tienen que decir «el», «un» o cuando no tienen que decir nada. Para ellos no tiene ninguna lógica y es muy difícil de explicar y de entender. Ahora, en el caso de los ingleses, alemanes o franceses, como sus idiomas funcionan de una manera similar, al principio no les cuesta mucho. Empieza a complicarse cuando se ve el pretérito indefinido, porque tiene muchos irregulares («quise», «pude»...) y la diferencia entre «por» y «para» y el «ser» y «estar»-en inglés solo existe el «to be» para todo-. Como nativos, nosotros no somos conscientes, pero hay muchas excepciones de cuándo se usa uno y otro. Esto en inglés o alemán no existe y no cuesta que lo comprendan. Y a partir del B1, viene el subjuntivo...

En España es conocida la dificultad de algunos hispanohablantes a la hora de aprender un idioma como puede ser el inglés. ¿Es más difícil que un extranjero aprenda el español o que un español aprenda inglés?

Para una persona que no sabe ni español ni inglés le resulta más fácil el inglés. Pero, por ejemplo, los estudiantes ingleses siempre me dicen que es súper difícil, que en español nada tiene sentido. Yo creo que ellos en el colegio no estudian el inglés como nosotros el castellano (haciendo sintaxis, gramática...). Esto es, al fin y al cabo, reflexionar sobre la lengua. Ellos, al no hacerlo con su propia lengua, después les cuesta más aprender otras, porque creen que solo lo suyo es lógico.

¿Todo nativo puede ser profesor de español?

Yo creo que no. Si uno no ha reflexionado en profundidad sobre la lengua, no está capacitado para explicarla a los demás. Hay cosas que los nativos no sabemos por qué funcionan de esa manera.