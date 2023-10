El vicepresidente del Govern y portavoz, Antoni Costa, ha pedido a Vox que aclare «a la mayor brevedad su situación interna». En su opinión, «el grupo parlamentario de Vox no está pasando por el mejor momento y todo el mundo es consciente».

Costa se ha expresado así al dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern, que ha vuelto a aprobar el techo de gasto para los Presupuestos de 2024 que Vox tumbó el martes en protesta por no haber sacado adelante su proposición no de ley para la libre elección de lengua. Vox, inmersa en una crisis a la que este viernes se ha referido abiertamente el portavoz del ejecutivo, vinculó la aprobación de su proposición no de ley al ´sí’ al techo de gasto.

El Consell de Govern lo volvió a aprobar este jueves, sin incluir ninguna de las consideraciones técnicas a las que se refirió la diputada de Vox, Patricia de las Heras, para no apoyarlo. Según Costa, esas consideraciones no están en el fondo de la negativa del partido ultra. Pero añadió que no lo remitirá al Parlament para su tramitación hasta que tenga la seguridad de que se aprobará. Por ese motivo, no una sino más de media docena de veces, Costa se refirió a sus crisis y a la necesidad de que la resuelva. «No, no hay ningún plan B» aseguró sobre la posibilidad de negociar las cuentas autonómicas para 2024 con otro partido. También dejó claro que no dimitirá por no haber podido sacar adelante su propuesta.

Lo que sí ha aceptado es que ambas cuestiones (gasto y elección de la lengua) van en el mismo lote y que están a la espera de Vox. Sobre si este partido aceptará las enmiendas sobre la lengua que le propuso el PP (en principio habían sido aceptadas, según el PP), dijo que hasta que el partido resuelva su situación no puede decir nada. Pero que confía en que sí.

La tesis del portavoz es que el PP y el Govern están cumpliendo su acuerdo y las 110 medidas que contemplan. Y añadió que rechazar el techo de gasto equivale a incumplirlo y equivale a una enmienda a la totalidad.