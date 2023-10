Las grandes superficies han cargado duramente contra el calendario comercial aprobado por el Govern balear con el consenso del pequeño comercio y las organizaciones sindicales. La Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) ha tildado de «irracional» y «contrario a la legislación vigente» el calendario de 2024, el cual prohíbe la apertura en dos días que la patronal considera «de máximo interés comercial».

Las dos fechas de la discordia son el domingo 1 de diciembre (el primer domingo después del Black Friday) y el domingo 7 de enero (primer día de rebajas). La decisión de mantener cerrados los comercios esos días, a juicio de ANGED, perjudica tanto a los consumidores como a las tiendas físicas. En todo caso, recalca, únicamente beneficia al comercio on-line, el cual «ha crecido un 80 % en facturación desde el COVID entre otras cuestiones porque opera casi dos meses sin competencia alguna por parte de las tiendas físicas».

Así, ANGED acusa al Ejecutivo autonómico de obviar el criterio básico que fija la propia normativa de horarios comerciales para fijar los días de apertura: «velar por el interés comercial de las fechas escogidas». Cabe señalar que, al voto en contra de la patronal de las grandes superficies se ha unido el de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), ambas partes en contra de la decisión de Govern, apoyada por sindicatos y patronales del pequeño comercio.

El calendario aprobado permite la apertura de los días siguientes: 14 de enero, 28 de marzo, 23 de junio, 15 de agosto, 8 de septiembre, 12 de octubre, 3 de noviembre y 6, 22 y 29 de diciembre. De entre estas fechas, dos son susceptibles de ser modificadas por los ayuntamientos: el 23 de junio y el 15 de agosto. Por lo pronto, a ANGED le resta esa última baza: negociar con los responsables municipales -principalmente con los del Ajuntament de Palma- la posibilidad de cambiar esas fechas por la de los dos domingos de la discordia.

Por otro lado, fuentes internas de la patronal reconocen una decepción mayúscula con el Govern, de quien considera que ha traicionado el discurso que había mantenido tradicionalmente sobre la dinamización del sector del comercio. De hecho, aseguran que, a su entender, este calendario empeora incluso el del Pacto de Progreso, que mantenía la opción de abrir en las dos fechas señaladas.

Las mismas fuentes reconocen que no se mantiene demasiada esperanza en la negociación con Cort para cambiar las fechas conflictivas por el 23 de junio y el 15 de agosto. La principal razón es la identidad del actual director general de Comerç: Toni Fuster, ex presidente de PIMECO e histórico altavoz del pequeño comercio. Un perfil, temen, poco sensible a sus reivindicaciones.

Por su parte, el director general de Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, ha señalado que pese a que ha habido «un consenso bastante amplio», lo cierto es que «como en todo proceso de negociación ha habido discrepancia en algunos días». Asimismo, ha querido destacar el compromiso de todas las partes para «mejorar» la ley del comercio de 2014, «introduciendo mejoras más adaptadas al nuevo entorno, al consumidor y a la presencia de Internet». Por último, ha hecho énfasis en el hecho de que su departamento trabaja en busca del «máximo consenso» y en políticas «con una proyección a largo plazo».