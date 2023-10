El Govern balear invertirá 385.000 euros en la remodelación de un edificio en desuso del Parc Sanitari Bons Aires para albergar un nueva Unidad de Conductas Adictivas (UCA), un centro ambulatorio que atenderá de forma integral a jóvenes entre 14 y 21 años que presentan problemas de adicción a sustancias diversas (alcohol, cannabis, cocaína, heroína, etc.) o conductas adictivas, como la ludopatía, nuevas tecnologías, compras compulsivas, etc., así como a sus familias.

El proyecto, que en estos momentos está en trámite de licitación, está previsto que comience sus obras este mes de diciembre y previsiblemente estará operativo a mediados de 2024, si no se producen retrasos en la reforma.

Como explica Antonio Zamora, coordinador asistencial de las UCAs de Balears, la intención del equipo de conductas adictivas, que desde esta legislatura ha pasado a formar parte de la nueva Direcciò General de Salut Mental, pasa por ofrecer a los usuarios más jóvenes «un espacio más amigable, adaptado a las necesidades de su franja de edad, diferenciado por primera vez de los adultos y, que ayude a su recuperación más rápido», ha recalcado el psiquiatra. Más demanda En este sentido, hay que señalar que la UCA Jove, que hasta ahora compartía espacio en el barrio de Santa Catalina con otro centro ambulatorio de adultos, ha notado tras la crisis de coronavirus un aumento constante de usuarios y consultas. Según datos facilitados por el equipo de conductas adictivas, la UCA Jove atendió a 400 usuarios, lo que supone un 15 por ciento más respecto al número de personas atendidas en 2021; además, el año pasado se llevaron a cabo unas 1.000 visitas a este centro ambulatorio. La UCA Jove cuenta, además, con un grupo de conmutación de medidas judiciales, otro especializado en consumo cannabis y está programado crear un grupo más de atención a las familias. Antonio Zamora, coordinador asistencial de las UCAs de Balears. FOTO: PERE BOTA Con el objetivo de mejorar el servicio, durante el mes de agosto ya se ha contratado a tiempo completo a una nueva psiquiatra para esta UCA Jove y responder al aumento continuado de casos relacionados con las adicciones producidas tras la pandemia de coronavirus. El apunte Consumo de cannabis, alcohol y abuso de las nuevas tecnologías El consumo de canabis se ha normalizado entre la población joven del Archipiélago y es la principal causa por la que acuden a la UCA Jove. Según la última encuesta EDADES incluida en el Plan Nacional sobre Drogas, un 12,8 % de la población entre 15 y 64 años utiliza esta sustancia, cuyo consumo es el único más alto que el 10,6 % de media nacional. Tras el cannabis, los principales problemas que se tratan en este centro ambulatorio son el alcohol, la dependencia de las pantallas, el juego y la heroína de forma puntual.