Baleares es la segunda comunidad con más separaciones y divorcios por cada 100.000 habitantes, según se desprende de los datos que han sido facilitados por el Consejo Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2023. Este ranking lo lidera Canarias, ya que el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes es de 63,4; seguida del Archipiélago balear, con 59,9; la Comunidad Valenciana, con 57,5; Galicia, con 56,2; Cataluña, con 54,2; Aragón, con 53,9; La Rioja, con 53,4; Castilla-La Mancha, con 52,9; y Navarra, con 51,3. Todas ellas superan la media nacional que es de 50,8.

Por el contrario, las regiones con las tasas más bajas de rupturas matrimoniales son Asturias, con 36,4 por cada 100.000 habitantes; Cantabria, con 41,8; Castilla y León, con 42,5, y País Vasco, con 43,8.

Descenso en el segundo trimestre de 2023

La estadística del Consejo Poder Judicial también refleja que en el segundo trimestre de 2023 el número total de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en las Islas descendió un 0,7 %. Cabe destacar que sólo hubo una demanda de separación no consensuadas, lo que supone un descenso del 83 %, respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2022. Por su parte, las separaciones consensuadas (23) aumentaron un 35,3 %; los divorcios no consensuados (235) se incrementaron un 3,1 %; y los divorcios de mutuo acuerdo (464) disminuyeron un 2,7 %. Por otra parte, no se presentó ninguna demanda de nulidad.

Procedimientos de modificación de medidas

Por su parte, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (212) aumentaron un 47,2 % respecto a las que se registraron en el segundo trimestre de 2022 en Baleares. En cambio, las no consensuadas (153) disminuyeron un 15,9 %. Las modificaciones de medidas consensuadas (114) subieron un 1,8 %, mientras que las no consensuadas (198) se redujeron en un 16,1 %.

Las profesiones que más se divorcia en Baleares

Los trabajadores del sector servicios son los que más se divorcian en Baleares. Así se desprenden de los datos que han sido facilitados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En concreto, en el año 2021 (últimas cifras facilitadas por el INE) se registraron en las Islas un total de 11.898 descasamientos entre los empleados del citado sector. Mirism Kefauver vocal de psicología jurídica del Colegio de Psicólogos de Baleares, explica que se trata de profesiones que tienen horarios laborales que dificultan la conciliación de la vida familiar y laboral.

La citada experta asegura que «lo habitual es tener más de una pareja a lo largo de nuestra vida», puesto que se ha desmitificado la idea de una pareja para toda la vida. «Antes se concebía que el matrimonio para toda la vida era un ideal». Cabe destacar que los divorcios se han incrementado un 20,76 % en las Islas entre 2021 y 2011.