CCOO Ensenyament ha criticado los «problemas» del concurso de méritos y ha advertido que, a raíz de un acuerdo de estabilización que desvirtuó el acuerdo inicial pero que «finalmente no ha estabilizado a quien realmente corresponde», se están produciendo «situaciones insostenibles en la educación en Baleares». Según ha recordado este lunes el sindicato en nota de prensa, en junio de 2021 llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas, ratificado también por UGT y CSIF, para reducir la temporalidad de los trabajadores interinos en las administraciones públicas. En detalle, han destacado que era un acuerdo basado en unas oposiciones masivas con un sistema de acceso simplificado, sin parte práctica, no eliminatorio y con más peso de la experiencia en el concurso de méritos posterior a la oposición.

Con todo, ha continuado CCOO, antes de la aprobación parlamentaria del decreto de estabilización, algunas fuerzas sindicales «forzaron cambios en su redacción», que introdujeron la estabilización por un concurso de méritos sin oposición, modificando sustancialmente el acuerdo inicial. «CCOO avisó que este proceso estabilizaba plazas y no personas, que no respondía a la consigna de 'quien está, se queda', que al ser de ámbito autonómico y centralizado a nivel estatal algunas podían ser ocupadas por interinos de otras comunidades y que al no ser por islas generaría muchos problemas debido a las características del archipiélago», han añadido.

Así, han criticado que era un sistema «que estaba lejos de conseguir una verdadera estabilización que mejorara la calidad de la enseñanza en las Islas», a la vez que han recordado que este concurso de méritos estuvo acompañado de unas oposiciones de estabilización con un sistema de acceso simplificado y de unas oposiciones de reposición -cubrir las plazas de jubilaciones- con el sistema de acceso ordinario. Una vez finalizados todos los procesos de acceso a la función pública «se ha podido observar que tanto en las oposiciones de reposición de años anteriores como en las de ahora, el porcentaje de plazas desiertas es muy significativo y no lo es en aquellas con el modelo de oposiciones de estabilización simplificado».

Esto, ha opinado el sindicato, demuestra que el modelo más efectivo es el de concurso de oposición no eliminatorio y con menos pruebas, es decir, «la propuesta de acuerdo inicial por la que deberían haber ido todas las plazas para conseguir la estabilización. De haber sido así todo el proceso habría sido más sencillo, ágil y efectivo, y no se habría dado lugar a la estabilización de docentes sin los conocimientos necesarios para las plazas de algunas especialidades, como pasa recientemente con la escuela náutico-pesquera», han censurado.

Igualmente, CCOO ha alertado que otro problema saldrá en el Concurso General de Traslados, «otro proceso que generará problemas, agravios comparativos e injusticias si no se adapta la convocatoria a la excepcionalidad de ahora». Para finalizar, han señalado que estos cambios mencionados en el acuerdo de estabilización, «paradójicamente» han dejado, a nivel estatal, «plazas desiertas por los problemas de gestión y administrativos que este modelo supone, que no estabiliza a quien realmente corresponde o no lo ha hecho en la especialidad que corresponde».

«Es una estabilización que desplaza a muchos docentes de sus territorios o islas, unos problemas de los que avisó CCOO en su momento y que ahora están sufriendo tanto los docentes como el alumnado, es decir, un problema para la educación en Baleares», han concluido.