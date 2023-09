El periodista Albert Salas ya es formalmente el candidato del PP a la dirección general de IB3 después de que el viernes aceptara la propuesta y la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marga Durán, contactara con el resto de formaciones representadas en el Parlament para comunicárselo. El martes vence el plazo para presentar candidaturas. De momento, sólo el PP ha puesto un nombre sobre la mesa. Albert Salas, actualmente jefe de Comunicación del Real Mallorca ya ha comunicado también su decisión a la entidad.

La ley que regula el funcionamiento de IB3 establece el voto de las tres quintas partes del Parlament para ser elegido (35 de un Parlament de 59) y que si eso no se consigue será necesaria una segunda votación en la que basta la mayoría absoluta (30). PP y Vox suman 33.

«Aunque ya se había publicado que el candidato del PP iba a ser Albert Salas, la verdad es que yo no tuve la confirmación hasta ayer», indicó el viernes Durán, que añadió que en ese momento fue cuando se lo comunicó a los grupos. En su opinión «es un perfil que puede ser aceptado por otros partidos».

La realidad es que ni el PSIB, ni Més per Mallorca, ni Més per Menorca, ni Unidas Podemos lo ven así. Consideran que se ha hecho mal desde el principio. Durán tiene asumido que será elegido en segunda votación y entiende que no habrá problemas con Vox aunque «ayer no hablamos de eso».

Vox tampoco se ha pronunciado públicamente (lo hará el martes) pero no parece descartable que aproveche este asunto para plantear algunas cuestiones sobre IB3 una vez que ha asumido que no se cerrará como defendió tanto en la pasada legislatura como en la campaña electoral

Vox no sabe todavía si presentará candidato ya que es un partido donde las decisiones son bastante monolíticas y viene impuestas. Quizá presente algún nombre para la primera votación y luego lo retire. O no presente ninguno y plantee otras cuestiones. Hay más cargos en IB3 que la dirección general. En cualquier caso lo que sí reclamará es que se cumpla el pacto y que la programación sea bilingüe.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, dejó en manos de los grupos políticos este asunto y sólo quiso precisar que «el Govern no propone ningún candidato». La primera votación se celebrará con toda probabilidad el martes 9 de octubre.