El presidente de El PI-Propuesta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha asegurado que «acaba de empezar la dictadura lingüística de VOX con el apoyo y el consentimiento del Partido Popular», en referencia a la creación de la nueva oficina de 'Libertad Lingüística' controlada por el partido de ultraderecha.

Gili insiste en que «el PP ha dado una herramienta a la extrema derecha para exterminar nuestra lengua y cultura» ha asegurado. «Según el artículo 7 de la PNL, no se pueden hacer ni reclamaciones, es una auténtica dictadura lingüística».

El presidente recuerda que «haremos todo lo posible por llenar esta oficina lingüística de todos los derechos que los mallorquines tenemos adquiridos desde hace tanto tiempo. No puede ser que, con dos lenguas oficiales, no pueda expresarme con la que yo me sienta más cómodo o representado. VOX ha venido aquí a recentralizarlo todo y no podemos permitirlo», ha reconocido Gili.

«Lo que realmente quieren es acabar con nuestra autonomía, nuestros derechos y nuestra identidad», insiste Gili. «Haremos que estos de VOX vuelvan a las cuevas de donde salieron», ha sentenciado el presidente.