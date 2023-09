El Govern interpreta que la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, no incurrió en situación de incompatibilidad entre su toma de toma de posesión y el momento en que liquidó sus sociedades mercaniles. Y considera que el PSIB ha organizado una «campaña de acoso y derribo» para desviar la atención y evitar un cambio en el modelo de la vivienda.

El vicepresidente y portavoz del ejecutivo, Antoni Costa, ha dicho que «algunos se sienten muy cómodos en la estrategia del chapapote y el barro», en referencia a los socialistas. Según Costa, el hecho de que todavía no se haya presentado el decreto con medidas de emergencia para la vivienda, no tiene nada que ver con la situación de la consellera Vidal, que (ha resaltado) tiene todo el apoyo del ejecutivo.

«El decreto se está ultimando y se cumplirán los plazos, es un decreto complejo pero que tiene un objetivo claro, y que es revertir la ausencia de políticas en esta materia», ha precisado.

Costa, para que no quedara ninguna duda sobre la confianza hacia la labor de la consellera Vidal -que ha protagonizado varias decisiones polémicas desde su toma de posesión – ha dicho que «ha cumplido en todo momento y va a seguir dedicándose durante muchísimo tiempo a cambiar la política de la vivienda». Sobre su presunta incompatibilidad (la propia consellera reconoció que no había presentado su declaración patrimonial hasta el martes porque no se había roto su relación con dos sociedades por las que podría incurrir en incompatibilidad) Costa entiende que nunca ha existido.

El grupo Socialista ha reclamado todas las actas de las reuniones del Consell de Govern para revisar los acuerdos y para comprobar si algún conseller o consellera se ausentó cuando se debatían cuestiones que tenían que ver con su cargo. Vidal es abogada y trataba con empresas del sector. Més per Mallorca ha pedido esta semana que se cree una comisión de investigación para determinar si Vidal puedo tomar la decisión de parar la operación de Metrovacesa a indicación de fondos buitre.

«Hay quienes no pueden soportar que Vidal venga de la empresa privada y haya decidido aportar su experiencia en el Govern. Pero no nos van a encontrar en esa campaña del barro», ha indicado Costa.