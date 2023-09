El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, (Vox) abrió el pleno de este martes –segundo del nuevo periodo de sesiones– recordando la «inviolabilidad» de quienes expresan sus opiniones en los debates de la Cámara y llamando a la necesidad de «guardar el decoro y dignidad» en las intervenciones y reclamando una actitud «serena y ejemplar». Citó el artículo 44 del Estatut d'Autonomia (que señala que «los diputados y diputadas de la Cámara disfrutarán de inviolabilidad por sus opiniones manifestadas en ejercicio de su cargo») y los artículos 11 y 113 del reglamento, que abundan en este hecho e invita a «evitar acusaciones y recriminaciones».

Le Senne, que es abogado, no citó a nadie de manera especial pero el PSIB consideró que se había atendido a su petición de amparo después de que, en el pleno se la semana pasada, la consellera d’Habitatge, Marta Vidal, amenazara con una querella criminal a quien la vinculara con fondos de inversión y de mediar a favor suyo. Le Senne, el lunes, preguntó a los socialistas si se darían por satisfechos si recordaba estos artículos y le dijeron que sí. Minutos antes de la sesión, el presidente del Parlament, conversó con la consellera y también le indicó qué iba a decir.



Si datos ni decreto de vivienda

Vidal fue de nuevo protagonista de la sesión de control. Tuvo que responder a varias preguntas sobre sus polémicas y a una interpelación sobre la vivienda que presentó Més per Menorca. En respuesta a esta interpelación, la conselelra dijo no tener datos atos sobre las VPO que se construirán en el futuro. El anunciado decreto de vivienda con medidas de emergencia sigue sin aprobarse.

En una de sus intervenciones (y después de haber escuchado al presidente de la Cámara) siguió insistiendo en sus argumentos: «El Ministerio Fiscal ha reconocido que la inviolabilidad tiene algunos límites», indicó.

Iago Negueruela (PSIB) pidió la palabra. En su opinión estaba contradiciendo no solo al presidente del Parlament sino a la doctrina del Constitucional. Le Senne no dio pie a un nuevo debate pero comentó: «La consellera ha expresado unas consideraciones jurídicas que no corresponden ventilar a este pleno», dijo».

Vidal, sobre las reuniones que mantuvo con personas vinculadas al fondo de inversiones con intereses en Metrovacesa, dijo que «un autónomo» le hizo mención, en dos ocasiones, a la promoción de Metrovacesa en Nou Llevant cuando ejercía la abogacía antes de acceder al cargo. Y también se terminó hablando de Vidal en una pregunta de Marc Pons (PSIB) sobre el empeño del Govern en suprimir la Oficina Anticorrupció. «Es fácil entender por qué no la quieren. En pocos días, sospechas sobre la consellera Vidal, que no presenta su declaración, fiestas de cumpleaños en Menorca y dimisiones en Ciutadella», enumeró.