Es una de las voces militares españolas más autorizadas, que no en vano Francisco José Gan Pampols (Figueres, 1958) llegó a ser teniente general del Ejército. El militar, ahora en situación de reserva, pronunció ayer una conferencia sobre «El sistema defensivo de Occidente» en Caixaforum Palma, invitado por el Cercle Financer de Balears. Antes, concedió una entrevista a Ultima Hora.

¿La anunciada contraofensiva ucraniana avanza como toca?

—Se dice que se ha roto la primera línea de defensa rusa, pero no es así. Están atravesando una zona avanzada de fortificaciones. Hay avances en Robotyne, ataques en las islas del Dnieper en Jersón y también en el Norte, frente a Jarkov. No se puede decir que Ucrania lo lleve mal, pero no es algo definitivo.

¿Será una guerra larga?

—No vislumbro un final próximo. Ahora llega el otoño y las operaciones se ralentizarán. En invierno, aún más. Y entonces llevaremos ya dos años de guerra. A partir de ese momento hay que ver la voluntad de los países que ahora apoyan a Ucrania de seguir con el mismo apoyo. Hay que tener en cuenta que hay elecciones en algunos de esos países. Sostener esta guerra es muy costoso y puede ser que algunos Gobiernos no estén deacuerdo.

La Guerra de Vietnam duró diez años.

—Esta no creo que dure tanto, la verdad. Lo que podría ocurrir es que se convierta en un conflicto congelado. Ninguno avanza ni retrocede. Como ya ocurrió en el Donbás durante ocho años.

¿Creía que Kiev caería rápido?

—Pues la verdad es que sí. Me sorprendió mucho la resistencia de los ucranianos. Los rusos cometieron errores a todos los niveles: de inteligencia, de planificaciones, operacionales, tácticos.

¿Está desfasado el Ejército ruso?

—Occidente tiene más medios y una tecnología superior, pero no diría que los rusos están desfasados. Recuerde que tienen estaciones orbitales. Occidente tiene más fuentes de producción.

¿China es uno de los grandes beneficiados de la guerra?

—Es uno de los ganadores del conflicto. Pero el principal ganador es EE.UU, que refuerza su posición internacional, cierra nuevas alianzas, vende más tecnología, petróleo, gas natural...

¿La OTAN provocó a Rusia acercándose a sus fronteras?

—Bueno, se ha realizado una operación de cerco de Occidente, primero con Estonia, Letonia y Lituania y ahora con Finlandia y la futura incorporación de Suecia. Pero no es una provocación. En cualquier caso, cuando Bush padre negoció con Gorbachov la unificación alemana, se prometió que no se avanzaría hacia Rusia.

¿Está Putin en su momento más bajo?

—En Rusia no es discutido. La autocracia hace difícil el disenso. Además, la percepción rusa del conflicto no es como la nuestra.

Si los ucranianos intentaran recuperar Crimea, ¿habría riesgo de un ataque nuclear ruso?

—Crimea es el casus belli más importante para la Federación Rusa. La probabilidad de una reacción nuclear es baja, pero el riesgo existe.

Cambiando de tercio, ¿cómo ve al Ejército español?

—Estamos en un momento de inversiones que suplirán años de carencias en los presupuestos de Defensa y que provocó que se perdieran capacidades. Ahora estamos en el camino de recuperar estas capacidades, también en ciber defensa y drones.