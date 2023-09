La sostenibilidad turística en la Serra de Tramuntana fue el proyecto estrella en la cumbre mundial del Comité de Turismo del ICOMOS, que se celebró del 1 al 7 de septiembre en Sydney, y en la que participaron 1.000 invitados procedentes de todos los continentes. En la misma, el solleric Tomeu Deyá, vicepresidente de la Comisión de Turismo de ICOMOS, presentó una ponencia titulada Responsible and Sustainable Tourism Strategy for a Rural Cultural Landscape in Mallorca–Spain.

ICOMOS es el organismo asignado por la Unesco para efectuar las evaluaciones y asesoramiento de los sitios candidatos o ya declarados patrimonio mundial. Está compuesto por expertos de diferentes disciplinas y en este caso el Comité de Turismo vela para que la gestión turística del patrimonio mundial sea lo más efectiva posible especialmente en los sitios más visitados. Según Deyá, que ha sido gerente del Fomento del Turismo de Mallorca y director del Consorcio Serra de Tramuntana, «el principal reto es poner de acuerdo expertos en patrimonio con expertos en turismo porque un exceso de protección o un exceso de promoción de los sitios declarados patrimonio de la humanidad supone una gestión inadecuada». En la conferencia, Deyá explicó los aspectos teóricos sobre turismo responsable y sobre paisajes culturales agrarios, para después trasladarlo a la Serra de Tramuntana con imágenes espectaculares de los marges y los olivares milenarios, conducciones de agua, promoción de productos locales y referencias a Balears. «Las Islas son pioneras en aplicar una normativa turística muy avanzada y crear doctrina con ejemplos como la investigación de la economía circular turística por parte de la Fundación Impulsa y empresas como Iberostar o Garden Hotels en su aplicación», indica. Añadió que la Serra de Tramuntana, estando en un sitio como Mallorca, «necesita tener una adecuada gestión turística integrada en los planes de turismo de toda la Isla». Su conferencia sobre la Serra de Tramuntana está incluida entre las principales conclusiones del congreso celebrado en Sydney. El comité de turismo del ICOMOS aprobó el año pasado un reglamento de gestión turística llamado Cultural Tourism Charter y su aplicación es altamente recomendable en los sitios declarados patrimonio de la humanidad. Deyá ha codirigido un equipo de trabajo para aplicar el reglamento en la OCPM (Organización de Ciudades Patrimonio Mundial) formada por 300 ciudades patrimonio de la humanidad y con sede en Canadá.