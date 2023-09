Hasta 60 docentes interinos estabilizados en Balears han decidido renunciar a su plaza asignada, 55 en la etapa de Secundaria y otros cinco en Primaria, según datos facilitados el lunes por la Conselleria d’Educació. El motivo principal por el cual muchos han rechazado ser funcionarios es por los problemas de conciliación familiar que les hubiera supuesto aceptar la plaza, pero también porque, en algunos casos, debían de trasladarse a otra isla, generalmente a Eivissa.

«He renunciado porque me tocó un horario de tarde; mi pareja trabaja por la mañana y si hubiera aceptado entre semana no nos podríamos ver», explica Joan Gelabert, de 35 años, que desde hace cuatro cursos es profesor de instituto. Continuará siendo interino, pero no le preocupa porque de su especialidad sabe que siempre hay trabajo. Este curso dará Tecnología, pero también ha impartido clases de matemáticas e informática, especialidades en las que cada curso suelen quedar plazas libres.

Otro motivo, además de la conciliación familiar, es que algunos interinos que participaron del proceso de estabilización escogieron especialidades que, a la hora de la verdad, han considerado demasiado complicadas para poder impartir. Así lo explican fuentes del sindicato educativo ANPE, desde el cual valoran positivamente que la temporalidad esté ahora en un 6,3 %, por debajo del 8 % que marca la normativa. Fuentes de la Conselleria explicaron que llamará por teléfono a los interinos que se quedaron fuera del proceso de estabilización para otorgarles una plaza vacante.