«Locura», «dantesco», «de traca»… son algunos de los calificativos con los que los centenares de pasajeros atrapados desde el domingo por la tormenta en el aeropuerto de Palma, Son Sant Joan, describen el caos que se vive en la mañana de este lunes. «El paisaje en el aeropuerto de Palma es dantesco con medio aeropuerto durmiendo en el suelo y por todas partes... Resaca post tormenta», ha tuiteado el usuario Aviador y piloto a primera hora de esta mañana.

El aeropuerto de Palma aún no ha recuperado totalmente la normalidad y continúan los retrasos, según han informado este lunes a primera hora de la mañana desde Aena. La previsión de Aena es que a lo largo de la jornada, poco a poco, se vaya recuperando la normalidad, ya que para este 28 de agosto la Aemet no ha activado alertas por tormentas ni vientos con rachas huracanadas. No obstante la tormenta coincide con un momento punta de actividad en el aeródromo por lo que reprogramar los vuelos no es tarea fácil.

El paisaje en el aeropuerto de Palma es dantesco con medio aeropuerto durmiendo en el suelo y por todas partes...

Resaca post tormenta... — Aviador y piloto (@aviadorypiloto) August 28, 2023

El pasado domingo se cancelaron 27 llegadas y 29 salidas previstas en el aeropuerto de Son Sant Joan debido a las malas condiciones meteorológicas. Además, un total de 20 vuelos tuvieron que ser desviados, principalmente a los aeródromos de Alicante, Valencia o Barcelona.

⛈️🌪️✈️Las tormentas provocan el caos en el Aeropuerto de Palma. No hay un solo vuelo que no haya sido cancelado o retrasado. Se acumulan retrasos de hasta 8 horas. pic.twitter.com/FPdElpanyn — Toni Rigo (@tonirigotv) August 27, 2023

«El aeropuerto de Palma es una locura», comenta este lunes una de las pasajeras atrapada en Son Sant Joan. Los vídeos del caos en el aeropuerto de Palma corrían este domingo como la espuma por redes sociales y siguen coleando este lunes.

El Sindicato ATPC ha comunicado a través de twitter que el caos provocado este domingo por la tormenta fue tal que en los aeropuertos de Ibiza y Palma hubo que declarar durante más de una hora el RateCero.

🔴 La borrasca #Betty provoca retrasos y cancelaciones ✈️ en #Barcelona y #Baleares



El temporal ⛈️ provocó que tanto en el #aeropuerto de #Ibiza como en el de #Palma se declarara #RateCero ⛔ durante más de una hora en la mañana del domingo



👉 https://t.co/wPUcE6E8Fz pic.twitter.com/PV6bAMU7pe — SPICA Sindicato ATC (@SPICAATC) August 28, 2023

El Rate Cero implica que no despegan vuelos con destino a esos aeropuertos ya que la gestión del tráfico aéreo es muy complicada en destino. En esas condiciones no tiene sentido ni es seguro permitir más despegues. Es algo que solo se aprueba en situaciones especialmente excepcionales.

Después de la situación excepcional que provocó la borrasca este domingo, el caos continúa en el aeropuerto de Palma. Los usuarios atrapados en su regreso de vacaciones califican el panorama de «desolador».

Lo de ayer del aeropuerto de Palma @aena fue de traca 2 vuelos cancelados y esta mañana él panorama es desolador! @IB3noticies pic.twitter.com/qXnme1tdfF — James Anca (@jamesmrmood) August 28, 2023

La borrasca pone a prueba al aeropuerto con más tráfico aéreon internacional. Prácticamente uno de cada cuatro pasajeros internacionales llegados a España por vía aérea durante el mes de julio aterrizaron en un aeropuerto de Baleares según los últimos datos oficiales facilitados por Turespaña. En total, fueron 2,4 millones los visitantes que llegaron a las Islas procedentes del extranjero (8,4 millones en el acumulado anual), el 23,8 % del total en el conjunto del Estado (10,3 millones).