La empresa pública Emaya está estudiando cómo reforzar la vigilancia en Cúber y el Gorg Blau ante el aumento, en estas últimas semanas, de la afluencia de gente que se baña en los embalses. Según explican desde el ente municipal, se trata de una práctica que, aunque no es habitual, sí ha ocurrido anteriormente, por lo que no se circunscribe a este verano. No obstante, admiten que es posible que se haya acentuado últimamente y que debido a ello sería conveniente aumentar la vigilancia y la señalización.

En concreto, se plantea un refuerzo de manera especial para los domingos, que es el día en que «suelen acudir familias enteras de residentes a hacer barbacoas y que, en alguno momento, no dudan en meterse en los embalses». Los agentes del ente municipal que acuden periódicamente a los embalses se dedican a iunformar a estas personas que el baño allí está prohibido. Se trata, explican, de una labor informativa y no punitiva. A pesar de que hay carteles que indican que el baño está prohibido, los infractores «se hacen los locos y dicen que no lo sabían o que no habían visto los carteles. Que si hay pocos, que si no se ven...». El baño en los embalses está prohibido por la Conselleria de Salut al tratarse de agua para consumo humano. Con todo, Emaya recuerda que el agua pasa por toda una serie de procesos de depuración antes de ser suministrada a la población. Antiguamente se permitía pescar en los embalses -hay carpas y truchas- con una autorización expresa de la empresa pública.