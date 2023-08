El nuevo equipo de gobierno del Consell Insular denuncia la pérdida de más de siete millones de fondos europeos y culpa de ella a sus predecesores. El responsable de Benestar Social de la institución, Guillermo Sánchez, afirma que, de las seis actuaciones que se tenían que llevar a cabo para ampliar instalaciones de residencias de ancianos y de centros de menores, solo una, la del centro residencial Miquel Mir, se ejecutará a tiempo para recibir fondos de la UE, antes del 31 de diciembre. El resto no podrán contar con ellos y tendrán que ser pagados por el Consell en solitario. Se trata, según manifestó de las obras en el centro de la Bonanova, la reforma del centro de menores de Puntiró, la compra de un solar para un centro de acogida de menores extranjeros, la elaboración de un pliego para adquirir pisos para menores tutelados y la reforma del edificio de Llar dels Ancians. «No hay nada de nada, no se ha iniciado nada», ha manifestado Sánchez.

En total, la inversión prevista para estas actuaciones se acercaba a los diez millones de euros. De esa cantidad, según Sánchez, se perderá un 77 por ciento. Manifiesta que el Govern autonómico firmó un convenio para obtener estos fondos con el Ministerio en agosto de 2021 y que el acuerdo entre la institución autonómica y la insular se demoró diez meses. El estado de las actuaciones es dispar. En el caso de la Bonanova, dos licitaciones quedaron desiertas al no concurrir ninguna constructora a las mismas. Las obras del Llar del Ancians están en marcha pero no llegarán a tiempo y, de los proyectos relacionados con la infancia, Sánchez cita la memoria de actuaciones de la comisión que seguía el convenio y no se habían iniciado los trámites.

El nuevo conseller denuncia que, incluso el pasado mes de mayo, la gerente del Imas remitió una carta a la consellera para pedir que se actuara ante el riesgo de perder los fondos comprometidos. Afirma: «Denunciamos la gran mentira que ha supuesto para el Imas la gestión de los fondos europeos. Han dejado perder las aportaciones». Reclama a la anterior presidenta del Consell, Catalina Cladera que pida perdón «por su pésima gestión». Sánchez afirma que ahora hay una «imposibilidad material» para completar a tiempo los proyectos. «No podemos hacer en cuatro meses lo que no se ha ejecutado en tres años» y deriva estas actuaciones a la elaboración de los presupuestos del Consell, donde serán financiados con partidas propias sin aportaciones europeas