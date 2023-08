Llegan buenas noticias: Mallorca se librará de la ola de calor que sufrirá la Península. Así lo ha confirmado este domingo la delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero. No obstante, ha puntualizado que sí habrá «un día cálido, con temperaturas anormalmente altas» en la zona norte de la Isla, pero al día siguiente refrescará.

La Aemet lleva días alertando de que la Península se verá afectada durante los próximos días por la tercera ola de calor del verano. Afortunadamente, en esta ocasión no tendrá incidencia en Mallorca, ya que una masa de aire cálido procedente del norte de África entrará por la Península y hasta el jueves no llegará a la Isla, «provocando temperaturas anormalmente altas» en la mitad norte; las máximas llegarán a los 36º-37º, por lo que será necesario activar la alerta amarilla. En la mitad sur no hará falta, puesto que los termómetros no superarán los 31º-34º.

Llegan las buenas noticias

Guerrero ha avanzado que para el viernes se espera «la entrada de vientos de componente norte, que desplazarán la masa de aire cálido y provocarán una bajada de las temperaturas, especialmente en las zonas en las que el día anterior se produjeron las más altas», es decir, en la mitad sur caerán unos 6º. En la otra parte de la Isla el descenso térmico «no será tan apreciable», las máximas se mantendrán entre 30º y 34º.

En Baleares, de aquí a siete días nos esperan subidas y bajadas de las temperaturas 🌡: unos días por encima de lo habitual (31°C de máxima y 20°C de mínima) y otros por debajo. pic.twitter.com/8q4d0cYEoP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 5, 2023

La Aemet ha elaborado un gráfico en el que se observa como esta próxima semana las temperaturas experimentarán cambios, que harán que algunas jornadas sean más elevadas de lo propio para la época del año y otras, más bajas; lo habitual a principios de agosto son 31º para las diurnas y 20º para las nocturnas. «Nos esperan subidas y bajadas de las temperaturas: unos días por encima de lo habitual y otros por debajo.

Alerta por mala mar

Mallorca empezará la segunda semana del mes con algunas zonas en alerta por mala mar. En concreto, en las costas de la Serra de Tramuntana, en el norte y nordeste estará en vigor entre las 3:00 y las 14:00 horas, por olas de entre dos y tres metros de alturas.