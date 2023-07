Viviana Bellini, desde hace alrededor de 19 años se dedica a cuidar animales que, ya bien ha adoptado, ya bien ha rescatado de perreras de municipios, o recogido de la calle tras haber sido abandonados, o encontrados atados en la puerta del refugio que regenta, con el único fin de salvarlos de una muerte segura. Con el tiempo, los da en adopción a personas que deseen tenerlos, naturalmente con la garantía de que los van a tratar bien.

Como cada vez eran más los animales que recogía, los reunió en la finca de Son Prunes, sita entre Son Ferriol y el Pla de Na Tesa, que en 2018 oficializó, con Estatutos, registrándola como Asociación de Ayuda a todo tipo de animales. Desde entonces, a esta finca se la conoce como el Arka de Tía Vivi.

Sin embargo, hace unos días, Viviana ha recibido notificación de parte del Ajuntament de Palma de que el día 26 de agosto, los animales que hay en el citado refugio han de salir de él, ya que la finca -le deja muy claro la nota- no es apta para animales.

-¿Y se imagina lo que es eso… Dejar a unos quince animales, entre perros, gallinas, patos, cabras y cerditos, en la calle. O lo que es lo mismo, en la CEPAN, o perrera municipal? ¿Cómo puedo hacer yo eso, dejar a muchos de ellos en el mismo lugar de dónde los rescaté? Porque, ¿sabe?, yo soy rescatista activa de animales, y eso lo sabe todo el mundo. O si lo prefiere se lo digo de otro modo: recojo animales abandonados a fin de darles una mejor vida, ya bien en el Arka, ya bien en domicilios de personas que quieran adoptarlos».

-¿Entonces, si es así, por qué cree que el Ajuntament de Palma ha ordenado el cierre del Arka de Vivi?

-Me imagino que por la denuncia de algún vecino. Pero lo peor es que el Ajuntament no me da opción a demostrar que El Arka de Tía Vivi es legal, que tiene todos los documentos, y que si falta alguno, porque continuamente están cambiando la normativa, lo solicito. Pero lo cierto es que ahora, según la nota, la finca no es apta para animales, cosa que no vieron, pues nadie nos dijo que hubiera algún impedimento, cuando la constituimos como tal.

-¿Va a reclamar?

-Pero es que tampoco me dan opción a hacerlo, ya que el papel lo dice muy claro: el 26 de agosto todos los animales fuera de la finca.

-¿Y qué va a hacer?

-Pues al no darme otra opción, no me queda más remedio que buscar una finca de unos 10.000 metros cuadrados con una casa de unas siete estancias para vivir nosotros, lo cual no va a ser sencillo, y más con el poco tiempo que tenemos. En su momento mi abogado pidió que nos dieran unos seis meses para salir, pero denegaron nuestra petición

-¿Entonces …?

-Pues que, si no se produce un milagro, nos vamos a la calle en unas semanas. Porque la nota, repito, lo pone muy claro: el 26 de agosto no debe quedar ningún animal en la finca. Y ya digo, eso teniéndolo todo en regla… Y si hay algo que no lo está… Pues que me lo digan, que lo solicito, ya que siempre he actuado en la legalidad. Pero es que no me dan ninguna opción. Bueno, sí… ¡Animales, fuera de la finca!

-¿Y de qué se la denuncia?

-Ciertamente, no lo sé. Ni tampoco sé quién, o quiénes, me han denunciado. Según ellos, porque me falta licencia de actividad, pero …¡es que yo no vendo animales! Como he dicho antes, los rescato, los cuido y los doy en adopción a personas que los quieren. Nada de vender …

-¿Quién se imagina que puede haberles denunciado?

-Gente no muy alejada de dónde estamos. Gente que no entiende que aquí solo cuidamos animales abandonados. Por eso, que Dios les perdone su maldad por hacerles tanto daño. Pero yo soy fuerte y voy a seguir luchando.

-¿Y por qué creen que la han denunciado?

- Pues que seguramente lo han hecho porque piensan que vendo animales, lo cual, repito, no es cierto. Porque como le digo, y lo sabe todo el mundo, yo soy rescatista, no negocianta con animales vivos, ni tampoco mi finca es clandestina, como otras que las hay, que en vez de recuperar animales de perreras o abandonados, los utilizan para venderlos, o para sacrificarlos y vender su carne. Sin embargo, no tienen ningún problema, ni son denunciados… Yo no señalo a nadie en concreto, pero ¿por qué el Ajuntament no indaga cómo son esas fincas, como ha hecho conmigo, que soy legal, que tengo todos los papeles en regla, y que, como le he dicho antes, si me faltara alguno no me dejan que lo solicite, y si preguntan nadie podrá decir que me lucro de los animales que tengo, porque, repito, soy rescatista de animales, no negocianta con animales? ¿Eh, por qué no indagan…?

-¿Cuándo la denunciaron?

-En 2021. Nos vinieron a inspeccionar porque una vecina dijo que hacíamos fiestas… ¿Fiestas…? Perdón que me ría, les dije. No tengo tiempo para fiestas, y desde luego, menos las haría en la finca. Pero ahí acotaron y empezó mi pesadilla. Inmediatamente presenté el recurso, pero no recibí contestación… Bueno, sí, hace unos días me notificaron que animales fuera de la finca. Sin dejarme otra opción.

-¿Entonces, qué va a pasar?

-Pues si no se produce un milagro -nos dice con lágrimas en los ojos-, ¡irnos! Pero, ¿a dónde? Con tan poco tiempo, no es posible encontrar un lugar, a no ser que el Ajuntament nos facilite alguno, a la vez que nos permita demostrar que estamos en la más completa legalidad. También, para el traslado de los animales, necesitamos transporte, que tampoco tenemos, y algo de dinero. En fin, ¡que vaya injusticia se va a cometer con estos animalitos! Sí, dirán que se los llevarán a la perrera, que fue de dónde los saqué a casi todos con el fin de buscarle un hogar».

Con el tiempo en contra, Viviana, a través de las redes sociales, ha lanzado la campaña «Todos somos Arka, ¡no al cierre!» tratando de buscar una solución al problema… O que le den la oportunidad de poder demostrar que están en la completa legalidad, y que a causa de esta decisión, los que van a pagar las consecuencias van a ser los animales.