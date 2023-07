Canvi de massa d'aire.💃



📉Al manco per uns dies, la massa sahariana es veurà desplaçada i entrarà aire del nord fresc i sec.



Però no espereu temperatures d´hivern, realment anam cap a valors més "normals" per a l'època, amb màximes entre 28 i 31 ºC (dimarts i dimecres). pic.twitter.com/52S4OD81XZ