«Las entidades más representativas de la sociedad civil mallorquina sabremos estar a la altura de las circunstancias para responder, desde la concordia pero con contundencia, a cualquier agresión que nos haga retroceder en avances y libertades conseguidos en 40 años de historia democrática». Así de claro ha sido el escritor Gabriel Janer Manila, que este jueves ha leído un manifiesto firmado por 28 organizaciones tan diversas como la Obra Cultural Balear (OCB), la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, y Unió de Pagesos de Mallorca, entre otras. Piden a la próxima presidenta del Govern, Marga Prohens, que será investida esta tarde, que «garantice la convivencia de todos los que vivimos en esta tierra».

Todos los representantes de las entidades, que se han concentrado ante el Palau March, muy cerca del Parlament, han expresado su «máxima preocupación» por el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para que Prohens gobierne en solitario y conjuntamente en los consells insulars de Mallorca y Menorca y varios municipios. «Una vez firmado el pacto y repartidas las cuotas de poder en los dos partidos, lamentamos profundamente la falta de voluntad del PP de aplicar un cordón sanitario que, por higiene democrática, aislara a la ultraderecha y la inhabilitara para condicionar sus políticas», según ha leído Manila.

Los firmantes consideran que el PP se ha decantado por una opción «perversa» a la hora de garantizar el gobierno y ha pactado poder a cambio de «derrochar» derechos y valores fundamentales «que han costado décadas de esfuerzo y lucha conseguirlos y que se han convertido en pilares de nuestra convivencia».

Las entidades creen que los acuerdos programáticos firmados por los dos partidos «amenazan con dinamitar los consensos estatutarios y hacernos retroceder cuarenta años». Manila también ha señalado que resulta «deplorable dejar la llave para gobernar las principales instituciones autonómicas, insulares y municipales en manos de los que no creen en el autogobierno y manifiestan, impúdicamente, que quieren volver al centralismo de los años más oscuros de nuestra historia reciente».

El resto de entidades firmantes del manifiesto son las siguientes: el GOB, STEI-intersindical, CCOO, UGT, Alternativa Sindicat Docent, Unió Obrera Balear (UOB), Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA), Memòria de Mallorca, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Unió de Pagesos de Mallorca, Joves de Mallorca per la Llengua, Plataforma per la Llengua, Moviment Feminista de Mallorca, Fundació Gabriel Alomar, Fundacions Darder-Mascaró, Fundació Gadeso, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Jubilats per Mallorca, Grup Blanquerna, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Palma XXI, Pla de Mallorca XXI, Amics de la Terra Mallorca, Mercat Social, Ateneu dels Comuns y el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans.