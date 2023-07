La intervención arqueológica de la rehabilitación del edificio de Can Weyler, en el Carrer de la Pau, en Palma, confirmó la presencia de unos baños árabes en los bajos del inmueble, que recibe su nombre por haber pertenecido, entre otras a lo largo de la Historia, a la familia de Valeriano Weyler, el militar mallorquín que fue capitán general de Cuba antes de su independencia.

Can Weyler pertenece ahora al Consell de Mallorca, institución que emprendió la rehabilitación del edificio con el objetivo de que albergara dependencias administrativas. Sin embargo, hace poco más de un año, la empresa adjudicataria de las obras quebró, dejando el proyecto paralizado, incluida la intervención arqueológica. Ésta ya había descubierto los baños árabes, los segundos hallados en Palma tras los ya conocidos de Can Serra. Desde entonces, los restos de los baños están tapados para evitar el efecto de las inclemencias meteorológicas.

Rafael Turatti, director de la intervención arqueológica, explica que «estudios anteriores ya habían apuntado la hipótesis de la existencia de estos baños árabes. Nuestra actuación permitió descubrir una sala de agua templada y otra de agua caliente. Curiosamente, de Can Serra sólo se conoce la popular y turística sala de agua fría. La sala de agua fría de Can Weyler no está localizada. Seguramente se encuentra en la pequeña parte que queda por excavar. Los baños se extienden por los bajos de las edificaciones vecinas».

Otro de los descubrimientos es la mina que aportaba agua a los baños. Turatti indica que «este agua era extraída con una noria de tracción animal. Hemos encontrado restos de los cadufos, los recipientes de la noria que servían para sacar el agua. Esta mina contiene agua durante todo el año, con un mayor nivel con las lluvias del invierno. Los baños, siempre vinculados a una mezquita, necesitaban mucha agua. Seguramente, el agua no procede de una surgencia en el lugar, sino de una canalización, pero ese dato está por confirmar».

Identificado todo el recinto como unos baños árabes con sus salas, todavía no está clara su precisa datación. Turatti señala que «aún no estamos en condiciones de definir la época de construcción. Lo que está claro es que estos baños son una joya, un nuevo referente en la historia de Al-Andalus. Pocas ciudades pueden presumir de tener dos baños árabes descubiertos. Si los trabajos de rehabilitación continúan algún día, y con ellos la excavación, los baños podrían acondicionarse perfectamente para las visitas públicas en sus diferentes niveles, a ras de suelo y en el subsuelo. En Palma no tenemos muchos restos árabes y el descubrimiento de estos baños es todo un regalo para la ciudad».