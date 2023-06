Dos obras baleares, entre las finalistas de los premios FAD de arquitectura

Las RAW ROOMS (Casas de tierra), que son 43 viviendas sociales en Ibiza, y Ca na Catalina i en Joan, en Llubí, se han convertido en los dos nominados baleares, de los nueve finalistas en la categoría de arquitectura, de la 65 edición de los premios FAD de arquitectura e interiorismo. Entre los otros finalistas de la categoría de arquitectura están la Casa-taller en La Guàrdia Pilosa, 136 viviendas sociales en Gavà, la Casa 0006, la Casa 1721 y la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, la Casa PS-50 en Cádiz y la Reggio School de Madrid, ha explicado la organización en un comunicado este martes.

En la categoría de Interiorismo, los finalistas han sido la Tienda 1G en Portugal, la Aesop Store Barcelona y la 10K house en Barcelona, la reforma del Cortijo Garciaz en Cáceres, y Can Santacilia en Palma. Por lo que respecta a la sección de Ciudad y Paisaje, han quedado como finalistas la Bassa D.O. Alella, la Renaturalización y mejora ambiental de los entornos del Rec Comtal en Vallbona (Barcelona), el acondicionamiento del borde portuario de Porto do Son en la Coruña y el ADN Urbano en Murcia. La categoría de Intervenciones Efímeras tiene como finalistas a la instalación efímera 'Tívoli' en Girona, la instalación 'TWIST' en Madrid, 'Arca' en Barcelona y 'Niu de Foc' en Girona.

Los finalistas de los Premios FAD Internacionales han sido The Dark Line (Taiwan), la Escuela Inicial 140 en la comunidad de Santa Cruz de Villacuri 'Barrio Chino' en el Desierto de Ica (Perú), 'San Giacomo Apostolo' Church and Parish Complex (Italia), Montparnasse en Francia y Barcelona Catalonia (Francia) y Susan's House (Estados Unidos). Por último, en la categoría de Pensamiento y Crítica, han quedado finalistas 'Regional Bureaucracy', 'Las arquitecturas del fin del mundo', 'Colonias Agrícolas', 'Arquitectura do Bacalhau e Outras Espécies', 'Amaneceres domésticos. Temas de vivienda colectiva en la Europa del siglo XXI', 'Después de todo, la ciudad / The city, after all. Serie de podcast', y 'España fea. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia'.