La investidura de Marga Prohens como nueva presidenta del Govern se retrasa y, si continúa así, llegaremos al acto con la líder del PP balear luciendo un aparatoso vendaje debido a un desafortunado accidente doméstico que le ha provocado quemaduras en la mano izquierda. A pesar del incidente, Prohens no ha abandonado su agenda y este martes ha participado en una reunión con los alcaldes de su formación que gobiernan en los diferentes municipios de Baleares.

Hay que recordar que un nuevo contratiempo se ha sumado de forma inesperada a la sesión de investidura de Marga Prohens, que puede provocar un nuevo retraso en las fechas del pleno, previsto de manera inicial para los días 3 y 4 de julio. La Junta de Portavoces se reunía ese martes para fijar la fecha del pleno de investidura, pero se ha tenido que suspender.

La razón es que se han constituido todos los grupos parlamentarios. Sí lo han hecho los del PP, PSIB, Vox y Més, pero aún no se ha formado el Grup Mixt. Al no haberse creado aún este grupo, no hay un portavoz y, por lo tanto, no puede reunirse la Junta de Portavoces, que es el organismo que aprueba el orden del día de los plenos, incluido el de la investidura.