Grandes accidentes, ¿cómo actuar?

«Tenemos un servicio de accidente de tráfico con ciclistas atropellados y dos vehículos implicados, en total hay 21 víctimas». Se hace una primera llamada a los bomberos. Sale humo de uno de los coches. Se oyen gritos. Hay personas atrapadas. A los pocos minutos suenas sirenas. Llegan los primeros efectivos.

Todo sucede, de forma simulada, en una carretera secundaria del recinto de la Universitat de les Illes Balears (UIB) pero podría ser una escena real en cualquier otra parte. Una de las víctimas le relata los hechos a los bomberos, y a partir de entonces se realiza el despliegue protocolario que acompaña a este tipo de casos, los accidentes con múltiples víctimas.

Los alumnos del Máster en Cuidados Enfermeros al Paciente Crítico protagonizaron ayer dos simulacros como parte de la formación que han recibido en este curso. «Es una herramienta pedagógica dentro del último módulo de expertos extrahospitalarios», explica Rosa Miró, profesora de Infermeria i Fisioteràpia de la UIB y una de las coordinadoras del máster. «Deben saber trabajar con los bomberos y con el 061, vamos a ver qué competencias han alcanzado», añade. Y ante un accidente con múltiples víctimas, «hay que saber quién tiene la voz de mando, poner a prueba la serenidad, hacer un buen análisis, el triaje de los pacientes...», prosigue.

Es la segunda edición de este máster realizado de forma conjunta con el área de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos de SATSE-CIDEFIB. Si bien por la mañana se simuló un accidente de tráfico, por la tarde escenificaron una fiesta de música electrónica con intoxicados por drogas, quemados por electricidad y una víctima de violencia de género. Se trata de situaciones que podrían pasar, como las inundaciones de Sant Llorenç en 2018, o como la intoxicación masiva por cloro en un hotel de Alcúdia el verano pasado.

«Los estudiantes hacen un trabajo autónomo previo a la simulación y después analizan los resultados», comenta Miró. En el escenario actúan los bomberos y el 061, que colaboran con la formación, así como los alumnos del curso que se dividen entre víctimas y sanitarios. El primer abordaje lo realizan los cuerpos de seguridad. En este caso, los bomberos aseguran la zona, «hasta que no den permiso no pueden actuar los sanitarios», explica Catalina Perelló, la otra coordinadora del máster.

Las primeras víctimas en salir son las que van por su propio pie para así poder atender, con prioridad, a aquellos que están más graves. En esta primera fase se realiza un triaje básico de pacientes en lo que se conoce como área de impacto. Al principio reina la confusión pero en poco tiempo se van ordenando las víctimas, todas ellas, con heridas de trauma. A la media hora llega la primera ambulancia. Los plazos, durante el simulacro, también respetan la realidad.

Al llegar los sanitarios se organizan para empezar el siguiente triaje y montan el área de socorro, más alejada de la zona cero. A cada paciente se le etiqueta con colores, según su gravedad. El verde, seguido del amarillo, son los mejores indicadores, pero también se ve algún brazalete rojo, de máxima prioridad, y una primera víctima mortal del impacto, que lleva la cinta negra.

Los pacientes malheridos se van tendiendo en mantas, los coordinadores reparten tareas y, entre tanto ajetreo, «yo estoy muerta», avisa Sonia Bracamonte. Su papel era de víctima con neumotórax abierto. «Era muy grave pero me han sacado y me he quedado tendida allí», explica. «Me han avisado de que con el tiempo que había pasado ya era tarde para actuar».

Más alejado de la zona de impacto se establece una base de coordinación con los mandos tanto de la parte de rescate como de la sanitaria. Allí ven las cosas con más perspectiva, organizan, priorizan y, van evacuando y repartiendo a las víctimas hacia diferentes hospitales.