El 54,8 % de la población balear ha consumido alcohol una vez al mes, según la encuesta EDADES. Es más de la mitad y peude parecer mucho pero la estadística dice que son casi 10 puntos menos que la media estatal, de 64,5 %. Sólo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se consume menos de media que en esta comunidad turística. La lista la encabeza la Comunidad Valenciana con un 73,3 % de su población.

La tendencia del consumo de alcohol en Balears ha bajado en la última década en todos sus indicadores, siendo la única autonomía en la que esto pasa. La buena noticia, explican, se puede deber en parte a la creación de la Plataforma per un Oci de Qualitat (POQIB), «la única alianza multisectorial del Estado», que cuenta ya con la participación de 40 entidades, asociaciones e instituciones que trabajan a la par, explica Montse Juan, del Instituto Europeo de Estudios de Prevención (IREFREA).

Reunida este lunes, en la Plataforma se ha acordado un plan de prevención de cara al periodo estival en el que se incrementa el consumo de alcohol, dentro del ocio nocturno y, de forma preocupante entre los jóvenes.

En este sentido, el martes empieza de nuevo un curso en la UIB de formación para hosteleros y restauradores, a través del Plan Nacional de Drogas, en el que se quiere dar herramientas, entre otras cosas, para detectar un consumo excesivo de alcohol y poder frenarlo a tiempo. El presidente de la Asociación Balear de Salas de Espectáculos en Directo (ABSEDI), Pep Bauzá, también presente en la reunión, ha pedido una mayor implicación de los ayuntamientos pues defiende que en los establecimientos privados nocturnos está prohibido y así se cumple, vender alcohol a menores pero «en las fiestas musicales se hace», ha dicho.

Los dos grandes retos a los que se enfrenta la POQIB son «la responsabilidad social de la indsutria en el ocio» y abrir «otras posibilidades con actividades de calidad para un ocio no tóxico». Por otra parte, han asegurado, se hace necesaria una estrategia de dispensación de alcohol para todo el país. «Vimos en un estudio que el 80 % de los supermercados vendían alcohol a menores y tuvimos que hablar con los gerentes», señala Juan, quien reconoce que a día de hoy «hay un montón de tiendas que no saben o no quieren conocer la normativa». La temporada se impusieron 79 sanciones a establecimientos por la venta de alcohol a menores sólo en las zonas de playa de Palma y Sant Antoni (Ibiza) según la ley que regula el turismo de excesos.