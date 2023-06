Uber desembarca en Mallorca con una flota de 40 vehículos de lujo

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge señaló ayer que la admisión a trámite del recurso del Tribunal Constitucional no cambia nada, «por ahora». El Govern considera que esta admisión a trámite «es una fase más dentro del proceso judicial, de ahí que hasta que haya una sentencia no habrá cambioss en lal norma que regula que se neceita una contratación previa de 30 minutos en el servicio del VTC». Mobilitat puntualiza que «en estos momentos no hay ningún cambio en relación con esta normativa, a la espera de que el Tribunal Constitucional dicte sentencia».

La principal diferencia entre una VTC y un taxi, es en el modo en el que se contratan ambos servicios, ya que mientras las VTC digitales tienen todas un servicio prepago y precios que se calculan antes de contratarse, los taxis suelen funcionar por lo general con una tarifa y no se paga hasta el final.