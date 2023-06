El Consejo de Círculos de Podemos en Palma entendió fácil el lunes qué significaba que Jesús Jurado hubiese puesto «a disposión su cargo» días atrás, igual que el resto de dirigentes de la formación morada en Balears: entendió que había dimitido. Y acordó que esa dimisión sería con efectos del 24 de julio, pasadas las elecciones. Y así ocurrirá en la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico que tiene que decidir sobre la situación de Antònia Jover y el resto de la dirección balear. Por muchas interpretaciones –y pese a la irritación de Echenique en un tuit calificando de «periodismo corrupto» a quienes dieron por hechas las dimisiones ignorando que fue la propia Jover quien habló de «dimisión en diferido»– Podemos sabe que, tras los resultados del 28 de mayo, tiene que empezar desde cero y que ya no es el «instrumento de cambio» de hace años. Por sus errores, pero también por un cambio de ciclo.

Ese Consejo Ciudadano también tomará una decisión sobre cómo se presentan a las generales Y cuál es la relación con Sumar. En la larga reunión de Podemos, uno de los asistentes comentó, ante la cerrazón de algunos asistentes sobre la eventualidad de «presionar» a Sumar, que Sumar ya había elegido a Més como socio.

Més per Mallorca, que tenía acordado hace tiempo que su apuesta para las generales era AraMés, se ha movido a través del senador autonómico Vicenç Vidal para presentarse con Sumar. Ha cerrado un acuerdo de intenciones pero sabe que hay otro socio, Esquerra Unida. Y que ni ésta, ni la parte de Podemos que no quiere desaparecer si la dirección estatal acuerda ir sola, saben que el proyecto de Sumar no es el mismo que el de Més, que sólo es un instrumento. El debate es izquierda-derecha. Si Podemos ha asumido que la campaña fue un error y abre una reflexión, Més está en las mismas. Desde la formación, se ha expresado a este diario el «malestar» por las «ocurrencias» de Apestegia: liarla con una posible abstención (luego rechazada) a la investidura de Prohens y seguir como alcalde de Deià. Vidal sabe que no será senador autonómico.

Ese cargo será para el PSIB y en las asambleas se han puesto nombres para el Senado, tanto para los de elección directa como al autonómico: José Hila, Cosme Bonet o Pere Joan Pons. Desde el PSIB se quiere hacer ver que son el partido de izquierda «donde mejor encajan las piezas» y es el que mejor «resiste». Armengol tiene autonomía para la lista (Ferraz quiere de 2 a Sofía Hernaz) y Bonet seguirá al frente de la organización cuando se vaya a Madrid. El PSIB quiere el voto de la izquierda y liderar la oposición Ferraz ratificará la lista el sábado.