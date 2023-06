En català o castellà? Esta pregunta ha sido la principal novedad de las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU), conocidas popularmente como selectividad, que se han iniciado este martes en Baleares.

Ante el recurso presentado por la asociación PLIS Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), en el que solicitaba que se ofrecieran por igual exámenes en catalán y en castellano y que los alumnos eligieran, la Comissió Organitzadora de les PBAU, en la que está integrada la Universitat de les Illes Balears (UIB), decidió que así lo haría, cambiando el procedimiento anterior, que consistía en ofrecer los exámenes en catalán y entregarlo en castellano a los alumnos que lo pidieran expresamente. Curiosamente, y a pesar de que PLIS Educación había solicitado medidas cautelarísimas, esta martes por la mañana, con las pruebas ya iniciadas, el TSJIB no había resuelto al respecto ni se había pronunciado.

De este modo, los 250 profesores implicados en el desarrollo de las pruebas han ido preguntando a cada alumno si querían los enunciados de los exámenes en catalán o castellano. A medida que avanzaba la mañana, los alumnos ya manifestaban al docente correspondiente su elección de lengua antes de que éste preguntara.

PLIS Educación ha expresado su satisfacción por la decisión de la Comissió Organitzadora de les PBAU, pero ha criticado que se estén contando los exámenes no entregados en cada lengua. Escuela de Todos, entidad en la que está integrada PLIS Educación, espera que «este procedimiento no pretenda valorar el cambio como una competición entre el número de enunciados entregados en una lengua u otra. Los derechos no se contabilizan, se respetan y se valoran positivamente». Cabe recordar que la UIB siempre contabiliza en qué lengua se han realizado los exámenes.

Por lo demás, los exámenes se han desarrollado con normalidad en Baleares, con los nervios siempre presentes entre los alumnos, sobre todo en las primeras pruebas, que en esta ocasión han sido de Historia del Arte y Química. Muchos de ellos ignoraban el cambio de procedimiento en la elección de lengua.

Cifras

La selectividad de junio en Baleares tiene 4.773 alumnos matriculados, 3.777 en Mallorca, 453 en Menorca, 534 en Ibiza y 9 en Formentera. Una vez recuperada la normalidad tras la pandemia, los puntos de examen se han reducido. En Mallorca, las pruebas se desarrollan en cuatro edificios del campus de la UIB y en Alcúdia, Inca, Manacor y Sant Llorenç. En la jornada matinal, las pruebas se desarrollan desde las 09.00 hasta las 12.45 horas. Por la tarde, desde las 15.15 hasta las 18.45 horas. En ambas sesiones hay media hora de descanso. El jueves por la tarde finalizarán los exámenes, con las pruebas de Diseño e Historia de la Filosofía.

Los resultados provisionales se darán a conocer el 14 de junio a través de UIB Digital.